“Seni yeneceğiz ey virüs” diyene bak!

Şaka değil, kamera şakası hiç değil! Koronavirüs, bir gramın milyonda biri. Dünyadaki bütün virüslerin toplamı bir gram bile etmiyor!

Dev ilmî araştırma merkezleri… Yüz binlerce hastane, milyonlarca doktor, hemşire… İlâç ve tıbbî cihaz üreten binlerce dev laboratuvar. Ve 7.8 milyar insanoğlu!

Yine de koronavirüs karşısında aciz kalmış, tiril tiril titriyor! Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün 3. Dalgasında şu çağrıyı yapmıştı: “Doktorlar ve hemşireler salgına karşı verdikleri mücadeleyi tek başına kazanamaz. Onları yalnız bırakmamalıyız. Virüsü birlikte yeneceğiz.” (aa, Yeni Asya/01 Nisan 2021)

Sadece o mu; herkes tekrarlıyor! “Seni hep birlikte yeneceğiz ey virüs! Seni hep birlikte yeneceğiz ey virüs!..”

Yine de, “İ’lem ey mağrur (gururlu), mütekebbir (büyüklenen), mütemerrid (inatçı) nefis! Sen öyle bir zâfiyet, âcz, fakirlik, miskinlik gibi hallere mahalsin ki, ciğerine yapışan ve çok defa büyülttükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin; seni yere serer, öldürür...” (Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye, s. 75)

Fesübhanellah! NASA: Kâinatta 2 trilyon galaksi var, demişti. Sonra bu sayıyı arttırdı. Fesübhanellah! Nasıl olur da, gramın bir milyonda biri bir virüs karşısında titreyen insanoğlu, 11 trilyon Samanyolu veya Andromeda Galaksisini yaratan, idare eden, bir Kadîr-i Zülcelâl, bir Rabb-i Zülcelâl, bir Nakkaş-ı Zülcelâlin ve bir Kâtib-i Zülkemâlin karşısında mağrur davranır?!

Fesübhanellah! “Muhtelif ve küçük cirimleri veyahut hayvanları döndüren ve bir vazife için çeviren ve bir mîzan-ı mahsus ile herbirini muayyen bir yolda sevk eden bir Zâtın derece-i iktidar ve hikmetini; (...) bir âşire-i dakika kadar vazifelerinden geri kalmamaları, Sâni-i Zülcelâllerinin ne kadar dakîk bir mîzan-ı mahsus ile rubûbiyetini icrâ ettiğini nazar-ı dikkate gösterirler.” (Bediüzzaman, Asay-ı Musa, Enstitü/internet, s. 136)

Ey kâinatta cismi minnacık insan! Kime karşı, nasıl “hududundan tecavüz” edersin! Bil, bul, ayıl ve kendine gel!