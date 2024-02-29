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29 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Siyaseti “yalan” olanın ülkesi de “talan” olur!

Ali FERŞADOĞLU
29 Şubat 2024, Perşembe
● Dehşetli, vahşetli darbelere ferasetle, dirayetle diretenler İlâhî inâyet ve himayet altında!

● Siyaseti “yalan, dolan” olanın ülkesi de “talan” olur! (Türkiye 2003-2023 arasında faize 563 milyar dolar ödedi.)

● Ülkemizdeki “meşrutiyet, demokrasi ve seçimli iktidar” özde değil, kurgulanmış sözde demokratçılık oyununu bozmak elimizde! Bozamazsak boza pişirirler ensemizde!

● Gaddar Cengiz ve çağdaş müstebit, diktatör Cengizler; Türklerin atası değil, hatasıdır!

● Enflasyon-zam, faizi telef etmedikçe telâfi edemezsiniz; yekdiğerine halef, selef olur!

● Dindarlığınız kindarlığınızı “nefis, şeytan, zalim zındıklara” değil de kardeşlerinize yöneltirseniz dindarlığınız biter! Zira, dindarlık-kindarlık gece-gündüz gibi cem olmazlar!

● Okumanın canına okumayalım, kitap okuyalım ve İlâhî hitaba muhatap olalım!

● Bir ülkede yaz tatili yapanlar az, yas tatili yapanlar çok olursa çöküş kaçınılmazdır!

● İstikbâl, mazideki köklerde, âtideki göklerdedir!

● Hitap kitap ile mümkün; kitapsız hitap, bitaptır!

● Oku adam ol, yoksa kaliteli cahil-i cüdam olursun!

● Boş oturma, dolu otur oku; hoş kalk, hoş koş çalış, hoş dur, hoş otur!

● Evlenmeden evvel çok düşünürsen, evlendikten sonra az düşünürsün!

●Boş görüldüğün yerde değil, hoş görüldüğün yerde dur!

● Ya hizmet ve selamet ya hezimet sefalet, melâmet!

● Hâzık ve mütedeyyin doktor der ki, “Hep bana gelme, arada bir kendine gel!”

● Üç tarafımız deniz; altı cephemiz meleklerle değil de “nefis, heva, his, vehim, şeytanla” çevrilirse neyimiz kalır temiz?!

● Her keşin değil, herkesin yardımına koş!

● “Ey ahmaku’l humakadan tahammuk etmiş sarhoş ahmak”, sen ne “kaliteli bir malsın; Azrail canını satın alsın!..”

● Kimi insanlığı öldüren “canavar, katil siyaset” peşinde; kimi para-pul, oyun, eğlence, tatil peşinde!..

● Medet umanlar paradan-puldan, çuldan, kuldan geda; tevekkül eden eşref-i mahlukat olur hem öbür âlemde sultan!

● Gözleri bağlaya bağlaya, yürekleri dağlaya dağlaya, milleti “ağ”laya “ağ”laya gelenler; ağlaya ağlaya giderler!

● “Yanardöner” fırıldak siyasetçi, öbür tarafta “hayat kebap!” gibi döner yanar, yanar, döner!

● Bizi de “ağ”layanlar, adalet ve ekonominin de çöküşünü sağlayanlar; dönüp yüzümüze ağlayanlardır!

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