• Ferasetle hakikati indirmeyen sinesine, tavlanır fitnebazın sinsi sesine, şaplaklar indirilir ensesine, gezer hayat boyu sine sine, rezilcesine!
• Evlenmeden önce gözünü dört, aklını sekiz açan; evlendikten sonra kimse kapatamaz!
• Tip tiptir insanlar; kimi imarhânelik kimi bimarhânelik kimi tımarhânelik kimi Hücumat-ı Sitte’lik, kimi Hutuvat-ı Sitte’lik, kimi nicelikli mal delisi, kimi nitelikli hakikat velîsi!..
• “En büyük’ 43 inşaat firması vergi öde-memiş!” Ne yani hem ülkeyi inşa hem AKP’yi ihya etsinler hem de vergi mi ödesinler!?! Fukaranın işi ne, boş boş işsiz oturmasın!..
• Sadakat; karar verdikten sonra sebat; felâket gelse de kat kat, yine sebat, yine sebat!
• Bir iktidarın yaptıkları gidiyorsa halkın gücüne, halk nazarında gücü ne?!
• Yalnızca katlar, atlar, yatlar, etler, enva-ı çeşit tatlar peşinde olanı bekliyor otlar, böcekler!..
• Yıllar önce dostum dedi ki, “Ya okunan ya kalbe dokunan bir yazar ya akla hitap eden bir hatip-i kâtip ya ahlâka bir edip ol; tok olursun; yoksa mânen yok olursun!..”
• “Dündar, ender, dindar gençlik yetişti-receğiz” diye gelenler yazık ki, kindar, mundar (mundar) oldu gitti!
• Sünnete aykırı, ölçüsüz yiyenler-başka bir rahatsızlıktan kaynaklanmıyorsa-önce şişman, sonra pişman, sonra düşman eder!
• Ben derim ki, “Dostum dostum, güzel dostum, fenalıklarına sustum!”, sahte dostum der ki, “Tostum tostum, tatlı tostum, bana lâzım senin postun!..”
• Etkili ve yetkililer zâlimler yerine gerçek âlimleri alkışlasaydı köşe olurduk!
• İslâm’da zenginden alınp fakire verilir; kapitalizm ve “reislik sisteminde” ise fakirden zengine hortumlanır!
• İyiyi tektir etme, taktir et; kötüyü taktir etme tektir et; işte feraset, hamiyet, samimiyet!
• Hak söze gelirsen öze gelirsin; yüze gelmezsen göze gelirsin; secdeye gitmezsen, dize gelirsin; niyaza gelmezsen gaza gelirsin!
• Düşersen dara dostun hemen gelir; sen hasmını ara, gelmesin! Gelirse yine çalar yüzüne kara, açar kalbinde yara!
• Ya ihlâs ya iflâs! İhlâs varsa iflâs yok; âkıbet hayır!