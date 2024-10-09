• Ferasetle hakikati indirmeyen sinesine, tavlanır fitnebazın sinsi sesine, şaplaklar indirilir ensesine, gezer hayat boyu sine sine, rezilcesine!

• Evlenmeden önce gözünü dört, aklını sekiz açan; evlendikten sonra kimse kapatamaz!

• Tip tiptir insanlar; kimi imarhânelik kimi bimarhânelik kimi tımarhânelik kimi Hücumat-ı Sitte’lik, kimi Hutuvat-ı Sitte’lik, kimi nicelikli mal delisi, kimi nitelikli hakikat velîsi!..

• “En büyük’ 43 inşaat firması vergi öde-memiş!” Ne yani hem ülkeyi inşa hem AKP’yi ihya etsinler hem de vergi mi ödesinler!?! Fukaranın işi ne, boş boş işsiz oturmasın!..

• Sadakat; karar verdikten sonra sebat; felâket gelse de kat kat, yine sebat, yine sebat!

• Bir iktidarın yaptıkları gidiyorsa halkın gücüne, halk nazarında gücü ne?!

• Yalnızca katlar, atlar, yatlar, etler, enva-ı çeşit tatlar peşinde olanı bekliyor otlar, böcekler!..

• Yıllar önce dostum dedi ki, “Ya okunan ya kalbe dokunan bir yazar ya akla hitap eden bir hatip-i kâtip ya ahlâka bir edip ol; tok olursun; yoksa mânen yok olursun!..”

• “Dündar, ender, dindar gençlik yetişti-receğiz” diye gelenler yazık ki, kindar, mundar (mundar) oldu gitti!

• Sünnete aykırı, ölçüsüz yiyenler-başka bir rahatsızlıktan kaynaklanmıyorsa-önce şişman, sonra pişman, sonra düşman eder!

• Ben derim ki, “Dostum dostum, güzel dostum, fenalıklarına sustum!”, sahte dostum der ki, “Tostum tostum, tatlı tostum, bana lâzım senin postun!..”

• Etkili ve yetkililer zâlimler yerine gerçek âlimleri alkışlasaydı köşe olurduk!

• İslâm’da zenginden alınp fakire verilir; kapitalizm ve “reislik sisteminde” ise fakirden zengine hortumlanır!

• İyiyi tektir etme, taktir et; kötüyü taktir etme tektir et; işte feraset, hamiyet, samimiyet!

• Hak söze gelirsen öze gelirsin; yüze gelmezsen göze gelirsin; secdeye gitmezsen, dize gelirsin; niyaza gelmezsen gaza gelirsin!

• Düşersen dara dostun hemen gelir; sen hasmını ara, gelmesin! Gelirse yine çalar yüzüne kara, açar kalbinde yara!

• Ya ihlâs ya iflâs! İhlâs varsa iflâs yok; âkıbet hayır!