Yeni Asya benim içimde!

1983’te fiilen gazeteciliğe başladığım Yeni Asya’da muhabir, gazeteci, yazar olarak zikzak çizmeden, savrulmadan geldim! Maharet bende değil -bir hocamızın ifadesiyle- “Yeni Asya’nın şaşmaz bir pusula olmasındandır!”

Türkiye, İslâm âlemi olduğu gibi, Nur Hareketinin ana gövdesi Yeni Asya tarihi de dahili ve harici büyük çalkantılar yaşadı. 1965’lere dayanan İttihad dahil 21 Şubat 1970’ten bugüne ortalama 3.5 senede dahili ve harici büyük sıkıntılara maruz kaldı! 12 Mart 1971 darbe-i muhtıra-i münafıkanesi… 1969’da başlatılan “dinci siyasalcılar hareketi. 1979’da İslam alemini sarsan İran-Humeyni devrimi… 12 Eylül 1980 darbesi ve 1982 anayasası oylamasıyla yaşanan bölünme. Bir darbe ürünü olarak kurulan ANAP…

Yeni Asya’nın üç sefer, toplam 470 gün, Köprü dergisinin kapatılması (Yeni Nesil, Tasvir isemleriyle yeniden çıkması) 28 Şubat 1997 postmodern darbe-i münafıkanesi… Müthiş baskılar, DGM’ler, mahkemeler… 1999 “Deprem İlahi ikazdır” diyen bütün yazarlara açılan mahkemeler, rahmetli Kutlular ağabeye verilen hapis cezası. 2001 krizinden sonra çıkan 28 Şubat’ın ürünü tek adam, tek parti AKP!. 2014’te Risale-i Nur basımı için getirilen bandrol yasağı... 15 Temmuz 2016 karanlık darbe, 20 Mayıs 2016 yetkilerin tek adamda toplandığı ucube Türk tipi ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ve OHAL darbesi; sayısız hukuksuz tutuklama, hapis, zulüm, işkence... Vs., v., vs.

İşte Yeni Asya, bu hâdiseleri ve kendisini “biat ettirme, susturma, ele geçirme ve çökertme projelerini”, şahs-i mâneviye, meşverete dayanarak 10-20-30 sene önce görmüş; destansı ilmî, fikrî, hukukî mücadeleler vererek deşifre etmiş, atlatmış… Dinin, dindarlığın ve ülkenin içini boşaltma projesi müstebit AKP’yi teşhisi ve herşeyi çökerteceğini teşhisi…

Bunların tam ortasında yer almış bir yazar olarak çıkışından günümüze “iman, hürriyet, adalet, demokrasi” mücadelesi veren Yeni Asya’nın içinde değilim, Yeni Asya 41 yıldır benim içimde!

Maddi çıkar peşinde olmayan ve “inayet altında!” olduğundan zikzaklar çizmeden, tavizler vermeden, savrulmadan, kulvar değiştirmeden istikametle gelmiş. Ve daha nice 55 yıllara!..