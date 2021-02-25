“Yeni Asya bir pusuladır”

Yeni Asya hak ve hakikat, hürriyet savunucusu Yeni Asya, mazlumun yanında, diktatörlerin, zalimlerin karşısında oldu.” (Ömer Faruk Gergerlioğlu)

Yeni Asya Gazetesi, her zaman hak ve hürriyetlerden yana tavır almış, demokrasiyi politik değer olarak yüceltmiş tek günlük gazetedir. Darbe rejimlerine teslim olmamış, tüm iktidarlara demokratikleşme, Avrupa Birliği vesilesiyle reform siyaseti önermiştir.” (Mücahit Bilici)

Yeni Asya, ülkemizdeki Risale-i Nur hareketinin oldukça önemli bir kısmını temsil ediyor. Gazetenin amblemi altında Said Nursî’nin şu sözü yer almıştır: “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır.”

Hakkını teslim etmemiz gerekir ki, bu gazete her ne kadar cemaat çağrışımı içerisinde mütalâa ediliyor olsa da, kurulduğu günden beri anayasal rejimi ve çok partili demokratik sistemi savunmuş, Türkiye siyaseti açısından “Demokrat misyon”un en iyi çözüm olduğunu istikrarlı duruşuyla tavizsiz bir şekilde sergilemiş bir yayın organıdır.

Yeni Asya ile tanışıklığım, bu gazetenin kurucuları arasında bulunan Nezihi Mustafa Polat’la başlar. Gazetenin 46 yıllık çizgisi incelendiğinde; yayın politikasının tamamen sivil nitelikli olduğu görülür. Demokrasi, insan hak ve hürriyetleri ön planda tutan bu gazete 12 Mart ve 12 Eylül askerî müdahale dönemlerinde defalarca toplatılmış, kapatılmış, bir kısım yazarları hapse atılmıştır.

Gazete, siyasî literatürümüzde “merkez sağ” diye adlandırılan Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve bugünkü Demokrat Parti’yi aynı geleneğin halkaları olarak desteklemiş, bu tutumu sebebiyle de diğer bazı Nur camiası mensuplarıyla ters düştüğü durumlar olmuştur.

Yeni Asya Gazetesi, gerek siyasî çizgisi, gerek savunduğu dâvâya olan bağlılığı sadedinde “vefa” ve “istikrar” gibi sıfatları hak eden çizgisiyle basın dünyamızda kendisine farklı bir yer edinmiştir. Fikirlerine katılanlar için de, katılmayanlar için de Yeni Asya Gazetesi kendi fikir ve inanç dünyası açısından bir fenomendir ve okul niteliğindedir. (Mehmet Nuri Yılmaz / Diyanet İşleri eski Başkanı)

“Yeni Asya bir pusuladır.” (Mehmed Kırkıncı Hoca)

Yayın hayatına başladığı günden beri hürriyet ve demokrasiyi her hal ve şart altında savunan ilkeli, dürüst, tarafsız çizgisinden sapmadan hep halkın ve hakikatin yanında olan, mazlumun, mağdurun hakkını hukukunu aramakta cesur tavrı ile basın dünyasında farklı bir yer edinen Yeni Asya Gazetesi geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü kalemleri ile aziz milletimizin gür sesi olmaya devam edecektir.