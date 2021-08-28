"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Bir başsağlığı mektubu

Ali HAKKOYMAZ
28 Ağustos 2021, Cumartesi
Ali Hakkoymaz notu:

Bu mektup eski Milliyet yazarlarından ve şimdi kendisi de dünyada olmayan Hasan Pulur’a bir internet sitesi aracılığı ile onu tanıyan bir yazarın ısrarı üzerine yazılmıştır. Ölüm dünya ölene kadar gündemini kaybetmeyen bir tazelik... Kâr zararın nasıl kardeşiyse; ölüm de hayatın... Aradan su gibi yıllar geçmiş. Ölüme daha bir yaklaşmışız. Aslında her taziye kendimize... 

Notun notu: Zamandan mütevellit yazıda biraz değişikliğe gidilmiş; eksiltmeler olmuştur.

*

Ama gelir acılar, ayrılıklar ve ölümler. 

***

İnsan, değil misiniz; size bunlar diye... 

İster “hediye paketi” diye alın... 

İster “bigane” kalın... 

Ne fark eder ki... Sizin bunlar, sizin! 

***

Ayrılık ne kadar sizinse;  kavuşmak da öyle...   

İnsan yanlarımıza bir şeyler söylüyor başımıza gelen her şey... Gelmeyenler de...

***

Varlığın kendisi hediye değil mi! Hiç doğmayabilirdik! Gerçi, Haşmet Babaoğlu bir röportajında “dünyaya gelmemeyi” tercih ederdim, diyor da... Var olmak güzel... Hele de insan olmak...

***

Sonsuz fotoğrafın içinde olanların adını hep eksik/fazla koruz hakikattan habersizsek. Hakikat neyse onu bileceğiz demek. Hayat ne demek? Ölüm ne demek? Nerden geldik, niçin ve nereye böyle?

***

Aslında sormadan yaşayalım diye önümüze olmadık oyuncaklar atmışlar. Hepsini bir tebessümle mi seyredeceğiz; yok elimizin tersiyle mi iteceğiz; daldırıp oyun denizine bedenimizi, nedenimizi... öyle mi gideceğiz! Aynada bakacağız anlaşılan hal-i pür sorularımıza...

***

Anadolu’da “Dâvet hak; varmak yok!” derler. “Hayat” dâvetini aldık; koşa koşa geldik her halde ki... burdayız. Bir de kardeşi “ölüm”ün dâveti var hayatın. Sevinmeli ki... bu ölüm de fani; bir dünyalık; o kadar! Sonra... hayat... yine bizimle... Hem kesinti olmadığı söylenir ölümün ki kafama yatar. Hayatımız ölümle devam ediyor ve kısa uykudan sonra sonsuz uyanıklık. Artık ne ölüm ne zulüm, ne savaşlar, ne bombalar, ne yangınlar, ne açlık ne, ne, ne... 

***

Yanımda çekirdekler taşımaya çalışırım. Kayısı, badem, hurma ve saire... Dağıtırım da bunlardan. Avcuna bırakırım kâh tanıdık kâh “yabancı” birilerinin. Ölümden korkmamanın yollarını çekirdekten ders alalım diye... Çekirdek öldüğü için çiçek çiçek gülmüyor mu! Kabuğunu kırıp ağaç oluyor. Karanlıktan korkmadı; bahar Cennetlere çıkayım diye...

***

İyi ki Haşir Risalesi yazılmış. Hayatımda görmediğim baharları, Cennetleri gösterdi bana. Ölümün rengini öğrendim orada; siyah değilmiş meğer; görünüşü dışında. Ağlamanın gülmenin adını koydum. Mezarlıktan geçerken şarkı söylememeyi öğrendim oradan. Bütün ölüm şairlerinin, ölümle arası iyi olmayan herkesin Haşir Risalesi’ni okumasını isterim. Bu ölüm madem ki bize geliyor. Madem ki ürpertiyor bizi ölüm gecesi.

(Tevekkeli... Tam da bu ölüm yazısını yazarken telefon çalıyor ve bir dostun ölüm haberini veriyor arkadaşım, azıcık da ağabeyim, diyor ki benim sıram ne zaman acep!)

***

Ölüm geceyse eğer bunun sabahının olacağını öyle bir tattım ki Haşir Risalesi’nde/n... Sonbahar hüznünün baharı müjdelediğini öyle bir gördüm ki orda... Ölüm gecesini düğün gecesi görmek isteyenlere tavsiye ederim.

Yunus: 

“Ölür ise ten ölür;/ Canlar ölesi değil.” derken, bu ayrılıkların “teneffüs arası” olduğunu hatırlatıyor. 

Yine der ki: “Ölümden ne korkarsın; / Korkma ebedî varsın.” 

ÇEKİRDEĞİ KOCAMAN AĞAÇ YAPAN, BİZİ TOPRAKTA ÖYLECE/ÖLÜMLÜCE BIRAKIR MI! 

ÇEKİRDEKTEN DAHA MI AZ DEĞERİMİZ!

Acılı Ağabey,

Bunları bizim dememiz kolay, ama ölümle hepimiz içli dışlıyız. 

Yarım elma; gönül alma, olsun bu satırlar ve başınız sağ olsun.

O Sonsuz Sağ olduktan sonra ölüm ne yapabilir ki bize şairin dediği gibi... 

Selâm ve sabır ile...

25 Ağustos 2010

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afganistan'da kaos bitmiyor

    Patlama, ABD’ye “kal” demektir

    Gıda enflasyonunun önüne geçilemez

    Elektriğe fahiş zam kapıda

    Biden'a 'Kabil'de başka terör saldırıları olabilir' uyarısı

    MSB: TSK personelimizin Afganistan'dan tahliyeleri tamamlandı

    Pentagon: Kabil'de ikinci bir patlama olduğuna inanmıyoruz

    Türkiye'de son 24 saatte 244 kişi vefat etti

    İstanbullunun yüzde 73’ü taksi bulamıyor

    Uygurlar, Taliban’ın yanı sıra Çin’den de korkuyor

    Marmara'da hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasaklandı

    2 günde 30 bin ziyaretçiyi ağırladı

    'Grip vakalarının görülmesinin en büyük sebebi, kurallara uymadaki gevşeme'

    Kabil'deki terör saldırılarında en az 110 kişi öldü

    Yeni eğitim-öğretim sezonundaki trafik tedbirleri 5 başlık altında açıklandı

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

    YKS yerleştirme sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak

    Yaz meyvesi yiyemeden yaz bitti

    Bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli

    Salgın gündemiyle dünya genelinde son 24 saat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Durgunluğu hizmetle aşalım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bağımsız okuyucu ve net tavrı
    Rafet Özcan

    Zulüm ile abâd olanın…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ehl-i dünyanın propagandacıları”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Türkiye “Avrupa’nın çöplüğü” haline getirilmiş
    Sebahattin YAŞAR

    Akıllı olmanın göstergesi
    Faruk ÇAKIR

    Afganistan’daki yara
    Mehmet ÇETİN

    Tarafgirâne siyaset araya girince, hâlimiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.