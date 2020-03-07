"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Türkçeee...m nerdesin?

Ali HAKKOYMAZ
07 Mart 2020, Cumartesi
Dilsizliğimiz dillere destan...

Kelimesizliğimiz; halsiz, mecalsiz, hissesiz, hissiz bıraktı bizi. Daha daha nelersiz kaldık! 

Kültür rengimiz böyle değildi; soldu/k. 

Her kelime yeni bir soluk, yeni bir sevdâ, yeni bir hüzün, yeni bir rüya, yeni bir harita, yeni bir halita, yeni bir çıta, beste, renk, heves, heyecan, can, kalp, kalıp, rüzgâr, mevsim... hasılı her kelime yeni bir... kaç memleket idi. 

Yandık, kavrulduk, tepetaklak, allak bullak olduk. 

Duâmdır: Dilim kelimelerle coşsun. Kimseler “kelimesizlik acısı” çekmesin. 

Adımızı, adresimizi unuttuk. 

Toparlanabilir miyiz; bilmiyorum. Henüz hamasi nutukları, törenleri bitiremedik. İşin en kabuk kısmındayız. 

Terk ettiğimiz, ettirildiğimiz, ihmal ettiğimiz kelimelerin gönlünü şimdi almazsak; -dünyayı ele geçirsek bile- bu fethin şiirini, tarihini kim, hangi kelimelerle yazacak? 

“Vüsûlsüzlüğümüz; usûlsüzlüğümüzden”se... Asıl’a vasıl olmanın yolu yordamı... usûlden geçiyor. O da kelimelerle kolkola girmeyi gerekli kılıyor.

Türkçe konuşamadığımızı, yazamadığımızı kabul edelim. İstisnalar elbette var, ama umumî manzara çok hasarlı... Dilimiz “galat-ı meşhur”larla meşhurlaşacak gibi... 

Cümle mi şimdi bu: “Ekmeğe zam yapılmadı, ancak fiyatı arttı!” Zülf-i yâri yaralamayalım deyu dil öldürülüyor. Yani?!... Kar yağıyor, ama yağmıyor! Rüzgâr çatıları uçurdu, ama çatılar yerinde... Sonra haberi silmişler. Akıl ve kalp dengesi gitti mi; ne kalır ki ortada! 

Okullarda öğretilemeyen iki ders var: Biri Türkçe, öteki matematik. Buyur, burdan bak!

Türkçeee...m nerdesin?

Ülkemizin âcilen, kâmilen Türkçeye ihtiyacı var.

Bunu kim duyar da kim anlarsa... işe koyulsun! 

Dilimizi konuşmaya başladığımızda... işlerimizin kolaylandığını görüp hayret çığlıkları atacağız! Kabul edelim... ke-ke-me-yiz!

Türkçe sadece Türk’ün konuştuğu dil değil ki... Hem Türkçede yalnız Türkçe kelimeler mi var! Arapça, Farsça hattâ Kürtçe kelimeler bile var. Meselâ; meselâ Arapça... Diller haddinden fazla akraba... 

Türkçe ötelerin dili... Dilimizin dilini önce kendimize tercüme edelim!

Haftada bu kadar Türkçe; Türkçemiz bozuk...

Haftada bu kadar İngilizce; havaryu?!...

Haftada bu kadar matematik; sonuç: Perişan x perişan...

Ömürde on iki yıl eğitim; (itina ile kabiliyetli çocuklar öğütülür!)

Evet...

“Türkçe dersi” var okullarda da...

“Türkçe” yok!

Şeyyy... yukarıdaki tesbitlere katılmıyorsanız gülün geçin; katılıyorsanız da... yoksa sinirleriniz bozulabilir. Bir yüz sene daha bekleriz; acele etmeyelim; zaten ihtiyaç halinde ordan burdan beyin ithal ediyoruz; beyinlerimizi de hicrete zorluyoruz. 

Okullarımız... dostlar alış verişte görsün. 

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes kalıcı olsun

    Adaletin tecellisi şeffaflıkla mümkün

    En büyük sorumluluk yargıda

    İnsanlık onuruna saygı çağrısı

    Sığınmacılara destek gösterisi

    Piyasalar “virüs” etkisinden kurtulamıyor

    Irak'ta bir kişi taburcu edildi

    Dünya genelinde vaka sayısı 100 bini aştı

    İçişleri Bakanlığı: Konya ve Mersin'de 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    '97 sığınmacı kurtarıldı'

    Özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde

    YÖK'ten üniversitelere 'koronavirüs' uyarısı

    Meclis’teki kavga vicdanları kanattı

    Komuta kademesi sınırın sıfır noktasında

    2021’de seçim ihtimali var

    Şehitlerimiz duâlarla uğurlandı

    Abdullah Avcı haberleri hakkında Fenerbahçe'den açıklama

    Akşener'den İdlib anlaşmasına ilişkin açıklama

    Kabil'de ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü

    Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir beraat kararından terör propagandası suçu nasıl oluşur?
    Ahmet BATTAL

    Zalimlerin zalim oyunu: Satranç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Krizlerin sebebi tek adamcılık ve istibdattır
    Cevher İLHAN

    “Siyasetin dine tasallutu...”
    Genel

    En büyük sorumluluk yargıda
    Yasemin YAŞAR

    Kendini aklamak için başkasını kötülemek
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî hayatı tehdit eden hastalıklar
    Sebahattin YAŞAR

    Gitmek mi zor, kalmak mı?
    Zeynep ÇAKIR

    İlluminati şimdi de Babil Dizisi'nde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.