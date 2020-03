Dilsizliğimiz dillere destan...

Kelimesizliğimiz; halsiz, mecalsiz, hissesiz, hissiz bıraktı bizi. Daha daha nelersiz kaldık!

Kültür rengimiz böyle değildi; soldu/k.

Her kelime yeni bir soluk, yeni bir sevdâ, yeni bir hüzün, yeni bir rüya, yeni bir harita, yeni bir halita, yeni bir çıta, beste, renk, heves, heyecan, can, kalp, kalıp, rüzgâr, mevsim... hasılı her kelime yeni bir... kaç memleket idi.

Yandık, kavrulduk, tepetaklak, allak bullak olduk.

Duâmdır: Dilim kelimelerle coşsun. Kimseler “kelimesizlik acısı” çekmesin.

Adımızı, adresimizi unuttuk.

Toparlanabilir miyiz; bilmiyorum. Henüz hamasi nutukları, törenleri bitiremedik. İşin en kabuk kısmındayız.

Terk ettiğimiz, ettirildiğimiz, ihmal ettiğimiz kelimelerin gönlünü şimdi almazsak; -dünyayı ele geçirsek bile- bu fethin şiirini, tarihini kim, hangi kelimelerle yazacak?

“Vüsûlsüzlüğümüz; usûlsüzlüğümüzden”se... Asıl’a vasıl olmanın yolu yordamı... usûlden geçiyor. O da kelimelerle kolkola girmeyi gerekli kılıyor.

Türkçe konuşamadığımızı, yazamadığımızı kabul edelim. İstisnalar elbette var, ama umumî manzara çok hasarlı... Dilimiz “galat-ı meşhur”larla meşhurlaşacak gibi...

Cümle mi şimdi bu: “Ekmeğe zam yapılmadı, ancak fiyatı arttı!” Zülf-i yâri yaralamayalım deyu dil öldürülüyor. Yani?!... Kar yağıyor, ama yağmıyor! Rüzgâr çatıları uçurdu, ama çatılar yerinde... Sonra haberi silmişler. Akıl ve kalp dengesi gitti mi; ne kalır ki ortada!

Okullarda öğretilemeyen iki ders var: Biri Türkçe, öteki matematik. Buyur, burdan bak!

Türkçeee...m nerdesin?

Ülkemizin âcilen, kâmilen Türkçeye ihtiyacı var.

Bunu kim duyar da kim anlarsa... işe koyulsun!

Dilimizi konuşmaya başladığımızda... işlerimizin kolaylandığını görüp hayret çığlıkları atacağız! Kabul edelim... ke-ke-me-yiz!

Türkçe sadece Türk’ün konuştuğu dil değil ki... Hem Türkçede yalnız Türkçe kelimeler mi var! Arapça, Farsça hattâ Kürtçe kelimeler bile var. Meselâ; meselâ Arapça... Diller haddinden fazla akraba...

Türkçe ötelerin dili... Dilimizin dilini önce kendimize tercüme edelim!

Haftada bu kadar Türkçe; Türkçemiz bozuk...

Haftada bu kadar İngilizce; havaryu?!...

Haftada bu kadar matematik; sonuç: Perişan x perişan...

Ömürde on iki yıl eğitim; (itina ile kabiliyetli çocuklar öğütülür!)

Evet...

“Türkçe dersi” var okullarda da...

“Türkçe” yok!

Şeyyy... yukarıdaki tesbitlere katılmıyorsanız gülün geçin; katılıyorsanız da... yoksa sinirleriniz bozulabilir. Bir yüz sene daha bekleriz; acele etmeyelim; zaten ihtiyaç halinde ordan burdan beyin ithal ediyoruz; beyinlerimizi de hicrete zorluyoruz.

Okullarımız... dostlar alış verişte görsün.