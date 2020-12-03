Bir bilenin bakışıyla başarı

Lügat manasıyla başarı, “başarma, bir işi becererek üstesinden gelme; müsbet şekilde sonuçlandırma, muvaffak olma” gibi manalara gelmenin yanında belirli bir fiilin, aksiyonun belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesidir. Aynı zamanda başarı sözcüğü, bir hedefi gerçekleştirmek veya hedeflenene ulaşmak manasına da kullanılmaktadır.

Başarı kapsamlı bir çalışma, büyük bir proje üzerine olabileceği gibi; insanı ideali olan bir göreve, makama ulaştıran branş ve oraya götüren unsurla sınırlı da olabilir. Yine başarının, bir iş yerinde ya da bir insanın hususî hayatında gerçekleşmesi mümkündür.

Bir kişinin başka bir kişiye göre daha fazla varlıklı olmasını; parasını, malını mülkünü, elinde bulunan imkânını tarif maksadıyla da kullanılan bir terimdir, başarı.

İdarede, ticarette, siyasette, sanatta; sporda, eğitimde ve birçok konuda başarı, başaranın gayretinin sonucu.

Gelin, burada, başarının sırlarını bir de Gaziantepli iş adamı merhum Ahmet Ziylan’dan duyalım:

“İstişare, hayatın olmazsa olmazlarından biridir.

“Başaracağız derseniz, (biiznillâh) başarırsınız.

“İş hayatında öfkelenmeye gerek yok, övünmek ve şikâyet de yok. Başkalarının hatalarını aramakla zaman geçirmemeliyiz.

“52 yıldır şikâyeti hiç ağzıma almadım. Çare aradım. (Hep) işimizi nasıl geliştiririz diye düşündüm.

“İşini sevmezsen başarılı olamazsın. Dürüstlük de çok önemli. Başarılı olmak için düşünmek lâzım. Eğer biraz da israf etmezsen, kazandığını işinde kullanırsan başarılı olursun.

“Hiçbiriyle de problem yaşamadım. Sen iyi, fedakâr olursan karşındaki de iyi olur” dedikten sonra, Ziylan, işsiz veya iş hayatına atılacak olan gençlere de şunları söylüyor:

“İş hayatının başındaki gençlere bu mesajı vermek gerek: “Derdimiz; emeği ve hizmeti az, parası bol bir iş bulmak mı olmalı; yoksa insanlara faydalı olmak, hizmet etmek, huzur ile helâl kazanç elde etmek mi olmalı?

“Atalarımız, ‘Aza tenezzül etmeyen çoğu bulamaz!’ demişler. Çoğu bulamayınca, aza tenezzül edip çalışmak lâzım.

“Mehmed Âkif’in dediği gibi: ‘Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, / Dostunun yüz karası, düşmanının maskarası...”

Ahmet Ziylan şu altı maddeyi de, başarının esasları arısında sayıyor: “Sevgi, ilgi, para, sabır sebat ve kanaat.

“Ne kadar yükselirsen yüksel, ne kadar meşhur olursan ol, ne kadar servet sahibi olursan ol, ne yaparsan yap; her zaman hizmet ehli olmak lâzım” diyor, müteveffa iş adamı Ahmet Ziylan ve hayata dair şu kıymetli cümleleri ilâve ediyor:

“İnsanlara faydalı olacak, onları hayırlı bir şekilde memnun edecek gayretler Mevlâ’mızı hoşnut eder.

“Hizmet ehli, daima sevilir.

“Hele hizmeti bir de Allah rızası için yaparsa insan, o kişiyi Allah da sever ki, o zaman iki dünyada da sırtı yere gelmez.”

İş hayatında başarılı, hayırlı hizmetlerde de sehâvetli Ahmet Ziylan’ın dünyada sırtı yere gelmediği gibi; inşallah, ahirette de sırtı yere gelmez; kendisinden, razı olur Mevlâ’sı.