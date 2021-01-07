Dost yüzünün göründüğü gün, bugün

Tam dört hafta oldu, kaza geçirip ameliyat olduğum günden bu yana.

Rabbime zerrat-ı kâinat adedince hamd ü senâlar olsun; önce sağlığımız vücudumuza, ardından da aklımız başımıza gelmeye başladı. Çünkü “insanın neresi ağrırsa canı orada olur” deyiminde olduğu gibi zihninizi meşgul eden bir ağrı, sızı; bir probleminiz olduğu sürece, duânın ötesinde başınızı kaldırıp bir başka şeye bakamıyorsunuz.

Olanlar istenmez, ama oldu.

Düştük, kalça bölgesinde kırıklar oldu. O pozisyonda kırılan kalça kemiği değil, daha önemli bir arıza olabilirdi! Yani, emr-i Hak vaki olsaydı, o gün, o an dünyamızı değiştirmiş olurduk.

Olmadı.

Cenab-ı Hak ömür ihsan etti ve ben, şu an hayattayım, ayaktayım.

Zoru aştık, elhamdülillâh.

Araç desteğiyle de olsa, şükürler olsun ayağa kalktık; kısa mesafede de yürüyor, dolaşıyoruz.

Geride kalan bu dört hafta zarfında duâ sağanağına maruz kaldık, âdeta.

Siz sevenlerimin şifa temennilerine muhatap olmak, hatim duâlarında anılmak; yaptığı samimî duâlarında yer almak ne saadet, ne büyük kazanç.

Öyle bir kazanç ki: Duâ eden kazanıyor, edilen kazanıyor; duâ edilenin mukabil duâsı hem edene, hem de edilene kazandırıyor.

Aman yâ Rabbi, ne muazzam bir durum!

Bir arkadaşımızın Hastalar Risalesi hakkında “Hastalığı sevdiren kitap” tavsifinde olduğu gibi; insan hastalığı, başına gelen musîbeti sever oluyor bu yönüyle.

Dahası: Üstadımız, “Hayat musîbetlerle, hastalıklarla tasaffî eder” diyor ya.

Ne gam. Gelen, gelsin. Nasıl olsa vazifesi bitecek, o da bizden gidecek.

Yaşadığımız böylesi günümüzde, bize, önce gönlünde; ardından da temennilerinde, duâlarında yer veren ağabeylerim, dostlarım, arkadaşlarım, kardaşlarım ve dahi Nurdaşlarım! Hepinize medyunuşükranım.

Hepinize canıyürekten teşekkür ederim.

İyi ki varsınız.

Huzur dolu günlerle, yıllar boyu “var” olun.

Cenab-ı Hak, hânenizi kâim, sıhhatinizi daim eylesin.