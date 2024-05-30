"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Neye versen can oluyor

Ali Rıza AYDIN
30 Mayıs 2024, Perşembe
Damlalardan deryalara, deryalardan damlaya bir devriâlem, dünya var oldukça varlığını sürdürüp duruyor.

Gökyüzünde öbek öbek gri beyaz bulutlar, sırtlarında taşıdıkları tonlarca su hamulesi ile âdeta cankurtaran simidi.

“Kimin canını kurtaracak” diye sorulursa, cevap şu olur:

“Can taşıyan her canlının canını.”

Su, bu!

Neye versen can oluyor.

Üzerinde yaşadığımız gezegenin üçte ikisi su; insanın da üçte ikisi su.

Ortalama olarak erkeklerde vücut ağırlığının % 60’ını, kadınlarda % 50’sini ve çocuklarda ise % 65-75’ini su oluşturmaktadır.

Yenin altı su, yerin üstü su; dereler, çaylar, nehirler ve cemîan denizler…

Var olalı beri işleyen bu sistemin Hâlıkı, halk ettiklerinin hayat umdesi olan abıhayat suyu dağlardan, taşlardan gönderiyor, ezelî.

Başını okşadığının başaklar, çiçek çiçek mis kokulu nebatlar ve yer halısı otlar su olmazsa nasıl canlı kalırlar?

Hayatı Veren, hayatın levazımatını da ihsan etmiş keremiyle, lütfüyle.

Su olmazsa derelerin şırıltısını, kedinin mırıltısını, köpeğin hırıltısını, böceğin cırıltısını; yani musika-i İlâhî’yi nasıl, nerede dinleriz? Çünkü hayat, su olmazsa sukut eder.

Su, bu!

Birçok derdin devâsı.

İçene, şifa; onunla yıkanana, şifa!

Bilhassa termal sular… İçinde barındırdığı onlarca mineral madde ile, onlarca hastalığın şifasına vesile.

Fark etmek lâzım!

Kâinatın Hâlıkının kullarını ne çok sevdiğini, onlara, ne çok merhamet ettiğini fark etmek; verdiği bunca nimetler için şükretmek lâzım. Hem de, zerrelerin adedince.

Suya hasret ülkelerde, uzak mesafelerdeki göletlerden doldurduğu boz bulanık bir bidon suyu sırtındı taşıyan; hayatını bununla ideme ettirmeye çalışan bir insan manzarasını görünce, insan, suyun ne kadar değerli bir nimet olduğunu daha çok anlıyor.

Zira su, azizdir.

Çünkü o, ağızlara tat, bedenlere sıhhattir.

SU

“Aziz” denmiş, billur gibi sulara

Nice nefis kemerbeste, pınara

Ömre bedel her damlası, suların

Vardığında, can oluyor, canlara. 

A.R.A.

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail 16 bin çocuk öldürdü

    Fetih rüyası Fidanlık sayfalarında…

    Gazze’ye yardımlar okyanusta bir damla

    Konsey konuşmasın, harekete geçsin

    Kolombiya'dan BM'ye çağrı: Gazze'ye barış gücü gönder

    ABD - New Mexico'da F-35 uçağı düştü

    Gazze'deki soykırım 236 gündür devam ediyor

    Yurt geneline sağanak yağış uyarısı

    Mersin'deki feci kazada otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu" sayıldı

    5 milyon 954 bin kişi yeni kimlik kartına geçmedi

    Barbarlığını "Bitirin onları" notuyla tescilledi!

    Vahşete tepki yağıyor

    Araç kiralamaya tasarruf yok

    Netanyahu da “trajik hata” dedi

    AB’den İsrail’e: Divan kararlarına uy

    Avusturya’da ırkçılık raporu: Müslümanlara yönelik 1522 ırkçı saldırı yapıldı

    Trump’tan U dönüşü: Filistin eylemlerini bastıracağım

    Sadece bina yenilemekle olmaz

    Trump’tan U dönüşü: Filistin eylemlerini bastıracağım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kursiyer teğmen, askerî öğrenci ve erler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail 16 bin çocuk öldürdü
    Osman ZENGİN

    200 lira, ne zaman 20 lira olacak?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhtisas, ihtisas, ihtisas...
    Mikail YAPRAK

    Kartal ve kuzgun
    Risale-i Nur'dan

    Ekser azaplar gençlik sû-i istimalinin neticesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Enflasyon ve Süleyman Demirel Haftası!
    Ahmet BATTAL

    Seçmenin sayıklayanı ayıklama görevi
    Cevher İLHAN

    “Politik ikiyüzlülüğün” son tezâhürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.