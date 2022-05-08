"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Kendimi değersiz mi hissediyorum?

Ayhan Yıldırım
08 Mayıs 2022, Pazar
Son yıllarda kendini değersiz hissedip bunalıma girenlere çok sık şahid oluyoruz.

Kendini “değersiz” hissedenlerin bir kısmı, insanlara ve dünyaya küsüp içe kapanıyor, hayata küsüyor; diğer bir kısmı da, çevresine karşı agresif davranıp gönüller yıkıyor, kalpler kırıyor. İçine düştüğü manevi boşluğun neticesi olarak şiddet sarmalına kapılıp, etrafına zarar da verebiliyor.

Birleşmiş milletlerin 149 ülkede yaptığı araştırmayla hazırladığı ‘Dünya mutluluk raporu’na göre Türkiye 2020 yılında 93. sıradan 104. sıraya gerilediği görülmektedir. Ayrıca, yine ülkemizde 2017 yılında 48 milyon kutu antidepresan hap kullanılırken, bu rakam 2021 yılında 59 milyon kutuya yükselmiş bulunmaktadır.1

Peki, insan kendini niçin veya ne zaman değersiz hisseder? Ahsen-i takvîmde yaratılıp, yeryüzüne halife-i arz olarak gönderilen; bütün kâinat, kendisine musahhar edilip, emrine verilen insan, bu hallere nasıl düşer? Hâlık-Zülcelâl, insanı, mutsuz olması veya kendisini değersiz hissetmesi için mi bu dünyaya göndermiştir? Mutluluğu antidepresan ilaçlarda mı aramalıyız?

“İnsan-ı mü’minin kıymeti, ihtiva ettiği san’at-ı âliye ile esmâ-i hüsnâ’dan in’ikâs eden cilvelerin nakışları nisbetindedir. İnsan-ı kâfirin kıymeti ise, et, kemikten ibaret fâni ve sâkıt maddesinin kıymetiyle ölçülür”. 2

Fâtır-ı Hakîm, insanı yaratırken, onu, Esmâ-i İlâhî’sine mashar olabilecek istidat ve kabiliyetlerle teçhiz etmiştir. Ehl-i tefekkür biri, kâinat kitabına mânâ-yı harfiyle bakarsa, îmânının derecesine göre, mevcûdât üzerinde nakışları görülen Esmâ-i İlâhîyeleri hikmetle okuyup, onlardan, kalbine, rûhuna ve sırrına İlâhî feyizler ve uhrevî nurlar akıtacak, ahvâlini ve ahlâkını güzelleştirip, hakîki insan ve Rabb’ine kul olma ufkunu yakalayabilecektir. Bu ufku yakalayabilen talihli ruhlar, hakîki îmânı elde ederek, nezd-i İlâhide alâ-yı illîyin makamına yükselip, her dâim Rabb’leriyle beraber olurlar. O’nunla beraber olanlar ise,

varlıkların en şereflisi, insanların en değerlisi olmanın zevkini doya doya yudumlarlar.

Şu fâni dünya hayatında, mutluluğu; çok çalışıp, çok kazanmak ve çok şeylere sahip olmakla elde edebileceğine sanan ve kendisine Rabb’ini tanıyıp, kalbini O’nun muhabbetiyle doldurması için bahşedilen istidatlarını hevâ-i nefsine sarfedenlerin; âhiret hayatını kazanması için lütfedilen vücudunu, azâlarını ve hayatını sadece bu dünyayı elde etmek için harcayanların, sonunda mutlu olamayınca, kendilerini değersiz hissetmelerinden daha normal ne olabilir ki? İlâhi hakikatlere gönlünü bir türlü açamamış, kalbinin ve rûhunun manevî ihtiyaçlarının farkına varıp onları ma’rifetullah ve muhabbetullah ile doyuramamış talihsizlerin kıymeti et ve kemik yığınından başka bir şey olmaması normal değil mi?

“Kâinata dağınık bütün muhabbetlerin, Onun esmâ ve sıfâtına karşı verilmiş bir muhabbettir; sen sûiistimal etmişsin, cezasını da çekiyorsun”.3

“İnsanın pek yüksek bir kıymeti olmasaydı, semavat ve arz onun istifadesine muti ve musahhar olmazdı”.4

Dipnotlar:

1. 3 Mayıs 2022 tarihli gazeteler

2. RNK.Mesnevî-i Nûriye

3. RNK,24.Söz

4. RNK, İşârâtül–İ’câz

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Bu hükümet ekonomiyi düzeltemez''

    Muhalefet meydanlara iniyor

    Zübeyir Gündüzalp için mevlid okutuldu

    Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle su ve elektrik kesintisi yaşandı

    BM'den küresel açlık krizi uyarısı

    Rus ordusunun kayıpları açıklandı

    Twitter'dan üç yeni özellik

    Siyasete seviye ve üslup uyarısı

    Ukrayna-Rusya savaşı 72. gününde: Rusya, doğudaki saldırılarını artırarak sürdürüyor

    Orman yangınlarına ne kadar hazırız?

    50 bin çiviyle Esma’yı yazdı

    Müslümanların şikayetlerini görmüyorlar

    Hiperenflasyona doğru gidiyoruz

    İsrail tahrik ediyor

    10 şirketten 9’u uzaktan çalışmayı istiyor

    2023’e kadar en yüksek enflasyon bizde olacak

    6’lı masa umudun masasıdır

    Çiftçi nefessiz kaldı

    Emekliye ek zam yapılsın

    ‘Halkın yüzde 21’i yoksul, yüzde 63’ü borçlu’

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulme karşı izzetli duruş
    Genel

    ''Bu hükümet ekonomiyi düzeltemez''
    Ahmet BATTAL

    AYM ve Yargıtay üyelerine soruyoruz
    Zeynep Toprak

    Hasta mahremiyeti
    Aziz Said Taşıtçı

    Sanal toplum ve dünya
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    30’larda yaşasaydık kime taraf olurduk?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ın annesi Nuriye Hanım ve köyü Bilkan...
    Genel

    ''Örnek olmak en iyi eğitim şekli''
    Ali Rıza AYDIN

    ANA

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.