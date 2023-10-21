Ekimin en taze hasatı: Fidanlık!

Ekim ayı ismiyle müsemmadır.

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10

Bu ay tarlalar, bostanlar ekilir, mahsulatı için bahar dört gözle, duayla beklenir. Mülkün hakiki sahibinden, afet bela vermemesi, hasılatı bereketlendirmesi, rahmetini esirgememesi niyaz edilir.

Hep dile getirdiğimiz gibi, Fidanlık da hem bir tarla hem de bir mahsül. İlk tohumu II. Gençlik Şûrası'nda atılıp, bozkırları yeşerten, 10. sayısıyla artık gür bir orman görüntüsü veren, her ay ekilen fikir tohumları, çabucak yeşererek ayın sonuna olgun ve koparılmayı bekleyen onlarca fikir meyvesi veren bir mahsül, bir tarla...

Yaşadığımız koca dünya da bir tarla, kötü tohumla kaliteli tohumun ayrıldığı... Çürürmüş gibi gözüken tohumların hava âleminde yeşerdiği... Yer altına giren insanların, ahiret âleminde neşvünemâ bulduğu...

Fidanlık bu ay, Filistin davasının üzüntüsü ile çıkıyor. Ve bu meselenin çözümünün yine gençlerde ve onların sahip olduğu fikirlerde olduğunu deklare ederek.

Sen de eline kalemini ya da klavyeni hiç olmazsa telefonunu al; okuduğun bölümünle, ilgi duyduğun alanla, sence faydalı bulduğun bilgilerle Nurları harmanla, yaz ve gönder. Bu memleket ve dünya, böyle düzelir.

Fidanlık'ta bir fidan da ben olayım dersen, İletişim: [email protected]

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Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2