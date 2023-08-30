Fidanlık Ağustos sayısı çıktı!

Kışın ilk ayı Aralık’ta başlayan yayın hayatı heyecanımız, her yeni gelen ay ile birlikte artan maceramıza eşlik ederken yazın son ayı Ağustos’ta da yine sizlerle birlikte olabilmenin keyfi içerisindeyiz.

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

Ağustos, bu toprakların sakinleri olan bizler için ayrı bir anlam ifade eder. Anadolu’nun Türklere beşik olduğu Malazgirt’ten İttihad-ı İslam’ın temellerinin atıldığı Çaldıran ve Mercidabıklara, Avrupa semâlarında ezan seslerinin yankılandığı Belgrad’ın fethinden Anadolu’da ezan sesi susmasın diye cihad eden Kurtuluş Savaşı siperlerine…

İşte, Fidanlık da bugün ceddiyle aynı davayı güden bir nefer gibi, matbuat meydanına çıkıyor. Malumunuz üzere maddi kılıç, kınına girdiğinden beri; kalemlerin, fikirlerin, ilimlerin hakim olduğu bir mücadele cereyan ediyor. Fidanlık, insanın ‘ilim öğrenmekle olgunlaşmak’ vazifesine bu ay da şu şekilde katkı sağlıyor:

Manşete, bilim dünyasının gündemine oturan süper iletken LK-99’u taşıdık.

Lahika’da ise İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi ‘din-i hakkı’ arayan Yeni Dünya’nın, ilgisine dikkat çeken pasajları derledik.

İlim – Teknik sayfamız ise bu ay sosyal mühendislik ve yazılım konularının yanında meşhur mucit Nikola Tesla’yı ağırlıyor.

Kültür – Sanat – Edebiyat, Barla ve Almanya gezi yazılarının yanında tek okumada ezberlenecek şiirleri ile yine sizlerle.

Sağlık sayfamızda alternatif tıpla modern tıbbın buluştuğu nokta olan ‘hacamat ve sülük’ tedavisini ele alırken röportajımızı bu ay hem gezgin hem de öğretmen olan Muzaffer Borazan ile yapıyoruz.

Ekrem Dombaloğlu

İletişim: [email protected]

Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2