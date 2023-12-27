Kış Başı Yıl Sonu: Aralık Fidanlık

Aralık, ocak, şubat... İlkokulda, duvardaki mevsim tablosunun kış ayları olarak zihnimize, kazınan 'bembeyaz' aylar.

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-12

Kış mevsimi, bazılarımız için pek hoş çağrışımlar yapmaz. Kısa gündüzler, sürekli bulutlu hava, yağmur çamurda bir yerlere yetişme telaşı ve bunların üzerine ince ince üşümek...

Bilakis bazımız da sıcağa hararete gelemez, kışın 'sıcak' sohbetlerini tâ yazları bile özler. Karın yağışını seyretmekten, yağmurun sesini dinlemekten büyük haz duyar.

Aralık Fidanlık sayısı, bu sefer; soğuk bir günde, üşümüş bir halde kendinizi eve zor atıp hemencecik kalorifer yanına koştuğunuzda yanına kahvenizi alıp yudumlarken size eşlik ediyor.

Bir senenin yükünü bir çırpıda bir kenara koyarken yeni seneye ümitle bakan fikirleri, yazar ve çizerleri de yetiştirmeye devam ediyor.

Günümüzde, fikrimize yaşatılan kışların baharı için yaz kış demeden gayret gösteren çiçeği burnunda bu ekibe, sizi de; yazar çizer ve okur olarak davet ediyoruz. Davete icabet vaciptir!

31 Aralık'a kadar "Günümüzde Mü'min Gencin Rolü" yazı ve 5 kategoride tertip edilen fotoğraf yarışmamızı da hatırlatarak herkese keyifli okumalar!

İletişim: [email protected]

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Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-12

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-11

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2