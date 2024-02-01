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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Öyle bir geçer zaman ki…

01 Şubat 2024, Perşembe 14:04
Yaratılan her şey, bir “tekamül” kanuna tâbi. Doğan; ölmezse büyüyor, ölümüne yürüyor. 9 yaşındaki torun, 90 yaşındaki dedesi ile aynı caddede adımlarını atıyor.

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İnsan, hayata geldiğinde “her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil” hatta bir iki senede ancak ayağa kalkabiliyor, 15 senede doğruyu yanlıştan “belki” ayırabiliyor. 20 yaşında dahi hayat şartlarına tam hâkim olamıyor.

İnsanın “tekamül” yaşına 40 denmiş. 40 yaşına kadar kabiliyetlerini geliştirme, yeteneklerini keşfetme için kendisine bir zaman dilimi tanınmış. Ta ki sonraki yaşamında, o kabiliyetleri kendinde meleke haline gelip, sürüp gitsin. Peygamberimize (asm), nübüvvet vazifesi 40 yaşında verilmiş. Geri kalan hayatında, tüm dünyaya yaşattığı inkılap, 40 senelik altyapısının eseri…

Bugün, Fidanlık’ın sene-i devriyesi. 

Fidanlık, bu zaman diliminde bir tohum olarak “Gençlik Şûralarında” zihin tarlalarımıza ekildi. Ocak ayında, toprağın üzerinde ince bir kar varken yine de filiz verdi. Okuyucuları; hemen etrafına bir set çekti, soğuğa yenik düşmesin diye muhafaza etti. Bu nadide çiçeğe sahip çıkan okuyucuları, bizzat kendi fikirlerinin suyuyla ‘onu’ suladı. Kimisi çizimleriyle kimisi tasarımıyla, gözü gibi baktı. 

Baharın haşin fırtınaları, Fidanlık’a yaradı. Büyüdü, serpildi. Her ay, onlarca meyve verdi. Organik, ilaçsız ve dalından meyveler… Kendi bahçemizin meyveleri…

Fidanlık; gıdasını, Risale-i Nur’dan alan nezih bir topluluğun yemek sonrası meyve tabağı. Kimisi tatlı, kimisi ekşi kimisi kekre… Ama hepsi doğal ve her lezzeti başka. 

Fidanlık, neşriyat toprağında neşvünema bulurken 55 senelik bir çınarın altında, onun köklerinden besleniyor. Başını kaldırdığında, gördüğü büyük dalların yüksekliğine yaklaşmanın hayallerini kuruyor. Henüz çok fazla bir sorumluluğu yokken gençlik döneminin keyfini böyle çıkartıyor.

Başınızı fazla şişirmeden, bu sayımız için geçtiğimiz aylardaki sayfalarımızın (Lâhika, İlim – Teknik, Kültür - Sanat - Edebiyat, Sağlık, Hukuk) içerisinden en iyi yazıları seçip, tekrardan yayımlayıp “yıldızlar karması” yapmak istedik.

Sonra,  bu işin içinden çıkamadığımızı fark ettik. Zira, sizin de takdir edeceğiniz şekilde hangi yazıyı seçsek diğer yazara ve yazıya büyük bir haksızlığın içerisinde kendimizi bulduk. 

Biz de, ilgili sayfalarda çıkan yazılardan, diğerlerini temsilen “editörlerimiz tarafından” en iyi gösterilen yazıları seçtik. Şimdi sizleri içeri buyur ederken, bir Ocak günü tekrardan başımızı yukarı kaldırıyoruz, kışın soğuğuna aldırmadan ‘Sadakte!’ deyip yanı başımızdaki çınara sırtımızı yaslayıp bahara gözlerimizi dikiyoruz. 

Henüz beşikte iken konuşan Fidanlık’ın; yürümesine, koşmasına da eşlik etmek için: 
İletişim: [email protected]

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Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-13

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-12

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-11

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1

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