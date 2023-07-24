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25 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Yaz mevsiminin vazgeçilmezi artık Fidanlık!

24 Temmuz 2023, Pazartesi 23:21
Herkesin çocukluğunda güzel hatıralar bırakan yaz mevsiminin tam da ortasındayız. Dört gözle beklediğimiz yaz mevsimi ufuklarda belirince, tatil rotaları çizilmeye, hazırlıklar yapılmaya başlandı.

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

Bu yaz; kendilerine bir şeyler katma, fikrî ufkunu genişletme, anlam dünyasını zenginleştirmek için önemli bir vakit dilimi. Yaz mevsimi bir yanıyla kıymetli bir fırsat bir yanıyla da takva ve haram hassasiyetimizin büyük oranda testten geçeceği bir  ay mahiyetini de taşıyor.

Fidanlık bu yaz, okuma programlarını konu alan manşetinden röportajlara, gezi yazılarından şiir ve edebiyat sayfası ve daha nice çalışmalara kadar anlam dünyamıza değer katacak, bilgi uzayımızı genişletecek, manevi çarpıntılara karşı ruhu takviye edecek bilgilerle dolu… 

Bu anlamda sıcağın hararetinden kaçanları Fidanlık’ın gölgesinde dinlenmeye bekliyoruz.

Bir müjdemiz var!

Fidanlık sosyal mecralardaki yerini almaya başlıyor. Bugüne kadar gazetemizin internet sitesinden ücretsiz indirebildiğiniz Fidanlık ile ilgili gelişmelere, duyurulara ve paylaşımlara artık Fidanlık’ın sosyal mecralardaki hesaplarından da ulaşabileceksiniz. Facebook ve İnstagram hesaplarından başlayacak olan paylaşımlar, Fidanlık içeriğinin çok daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olacak.

Yaz mevsiminin umduğunuzdan daha güzel geçmesini temenni ediyor; her geçen gün halka halka genişleyen bu heyecana katılmayı arzu eden, tavsiye ve teklifleri ile destek olmak ve yazı göndermek isteyen genç arkadaşlarımız için iletişim adresimizi buraya bırakıyoruz: [email protected]

Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1

Etiketler: yeni asya, fidanlık
Okunma Sayısı: 305
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