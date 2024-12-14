'Çocuklarımızı korumak için yasal düzenleme zorunlu'

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‘Yeni bir sosyal medya okuryazarlığı bilincine ve bakış açısına ihtiyaç’ olduğunu söyleyen bakan, geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gibi ’16 yaş sınırı’ vurgusu yaptı. Uraloğlu da “16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.
Haber Merkezi
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