'Çocuklarımızı korumak için yasal düzenleme zorunlu'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde sosyal medyada ‘çocukların istismar edilmesi ve akran zorbalığı gibi’ olumsuzlukların ortaya çıktığını belirterek “İnternet dünyası her şeyiyle kutsanacak bir özgürlük alanı asla değildir” dedi.

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