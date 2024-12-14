Çocukları dijital ebeveyn büyütüyor

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI GÜLŞEN ÖZER, “ARTIK ŞÖYLE DİYORUM: ‘ÇOCUKLARI BEN YETİŞTİRDİM’ DİYEMEM. BİRÇOK EBEVEYN DE BUNU SÖYLEYEBİLİR. ÇOCUKLARI ARTIK DİJİTAL EBEVEYN BÜYÜTÜYOR. BUNUN İÇİNDEYİZ” DEDİ.

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İstanbul’da “Çocuk ve Ergenlerde Bağımlılık: Koruyucu ve Önleyici Yaklaşımlar Çalıştayı” düzenlendi. Beyoğlu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda müzik dinletisiyle başlayan çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülşen Özer, sanayi devriminde toplumsal eşiğin içine giren toplumun şimdi de yeni değişim yaşadığına dikkati çekti. Nasıl bir dünyaya dönüşüleceğinin öngörülemediğinin altını çizen Özer, “Artık şöyle diyorum: ‘Çocukları ben yetiştirdim.’ diyemem. Birçok ebeveyn de bunu söyleyebilir. Çocukları artık dijital ebeveyn büyütüyor. Bunun içindeyiz ve bununla nasıl mücadele edebiliriz? Bugün yeni bir kavram söylüyoruz; ‘dijital bağımlılık’ diyoruz.” ifadelerini kullandı. Özer, “Kumar dediğimizde büyük masalar etrafında yaşı büyük kişilerin oynadığı şans oyunu gibi algılanabilir ama bunun çok daha ötesine geçmiş durumda. Çok daha erken yaşta küçük çocuklarımızın artık telefonlardan, dijitalde şans oyunları olarak içine düştükleri bir bağımlılık türü var. Bunun toplamda adı kumar. Belki bundan 10 yıl sonra daha da başka şeyler çıkacak. Bize düşen, bugün gördüğümüz sorunlara karşı iyilik mevzisi oluşturmak.” dedi.

İnternet ortamında denetim elimizden alınmış durumda

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammed Tayyip Kadak da “Çocuk ve Ergenlerde Bağımlılık” konulu sunum gerçekleştirdi. Kadak, ekran süresine dikkati çekerek, “İnternet ortamında denetim elimizden alınmış durumda. Denetim kaybına dikkat etmek gerekiyor.” dedi. Ebeveynlere de uyarılarda bulunan Kadak, bir çocuğun ya da gencin olağandan fazla para harcamasının dikkat çekici olması gerektiğini, bahis, Bitcoin, madde alımı gibi noktaların düşünülmesi gerektiğini dile getirdi. Gün boyu devam edecek çalıştay, grupların rapor sunumuyla son buldu.

Çalıştaya, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, üniversitelerden alanında uzman isimler, psikolojik danışmanlar ve bilişim teknolojileri öğretmenleri katıldı.

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