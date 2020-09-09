"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden ''küresel sıcaklık artışı'' uyarısı!

09 Eylül 2020, Çarşamba 23:26
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki sera gazı salınımının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen rekor seviyede olduğu ve küresel sıcaklık artışının gelecek 5 yılda 2,7 santigrat derece artışla "tehlikeli" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Küresel ısınma senaryoları korkutuyor
Küresel ısınma hala tehdit
Çevreyi korumazsak salgınlar bitmez

 

Birleşmiş Milletler, WMO ve uluslararası örgütler tarafından hazırlanan yeni rapora göre, pandemi nedeniyle karantina döneminde karbon salınımı yüzde 17 azalsa da atmosferdeki uzun süreli gaz konsantrasyonları artmaya devam etti.

2016-2020'nin şimdiye kadarki en sıcak 5 yıl olarak kayda geçmesinin beklendiği belirtilen raporda, küresel sıcaklık artışının gelecek 5 yılda 2,7 santigrat derece yükselerek Sanayi Devrimi öncesindeki "tehlikeli" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu olası artışın Paris İklim Anlaşması'ndaki "küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması" hedeflerini karşılamadığına dikkat çekilen raporda, iklim değişikliğinin "geri dönüşü olmayan" etkilerinin artmaya devam ettiği ifade edildi.

Küresel su seviyelerinin, Grönland ve Antarktika'da buzulların hızla erimesiyle artmaya devam ettiği kaydedilen raporda, 2050'ye kadar sel riski altındaki insan sayısının 1,6 milyara çıkması, 2,7 ila 3,2 milyardan fazla kişinin ise su kıtlığı ile karşı karşıya kalmasının beklendiği belirtildi.

5 yıl önce imzalanan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulmasını hedefliyordu.

ABD yönetimi, geçen yıl kasım ayında söz konusu anlaşmadan çekilmek için resmen BM'ye başvuruda bulunmuştu.

***

'Sel felâketleri olağan hale gelecek'

Dünya kırmızı alarm veriyor

Guterres: Süslü konuşmalar yerine somut taahhütlerde bulunun

'Türkiye için çok umut verici haberler vermiyor'

BM: İklim değişikliği küresel bir tehdit haline geldi

Dikkat: Akdeniz'de zehirli balıklar çoğalıyor!

Küresel Ayak İzi Ağı'ndan herkesi ilgilendiren önemli uyarı!

520 büyük şehire ilişkin dikkat çeken 'iklim' araştırması

‘Ayak izi’nize dikkat ediniz

İklim değişikliği ekmeği de vuracak

'Karbon ayak izi' nedir ve Bediüzzaman Said Nursî’nin 'ayak izi' ne kadardır?

İklim değişikliğiyle mücadele için neler yapmalı?

Plastik kirliliğine dikkat!

Bilim insanları uyarıyor!

Dünya geneline ilişkin endişelendiren veriler...

***

AA

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gittikçe fakirleşiyoruz... Bu zararın hesabını millet sormalı

    Yüz yüze eğitim için hazırlık gerek

    Maskeler ücretsiz dağıtılmalı

    BES de israfa kurban gitmesin

    KYK borçlusu gençlerin gözü Mecliste

    Dünya Meteoroloji Örgütü'nden ''küresel sıcaklık artışı'' uyarısı!

    Küresel salgına ilişkin son gelişmeler

    Tunceli'de kalp krizi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu

    MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında karar açıklandı

    Türkiye'de 1673 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

    130 İngiliz milletvekili: Çin, Uygurlara karşı etnik temizlik yapıyor

    Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanı koronavirüse yakalandı

    Türkiye genelinde yarın koronavirüs tedbirleri denetlenecek

    ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 194 bin 75'e çıktı

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

    ABD Irak'taki asker sayısını 3 bine indireceğini açıkladı

    Motorinde 17 kuruş indirim

    Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

    Midilli Adası'ndaki yangın sonrası bölgede OHAL ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dış politika ve AKP
    Faruk ÇAKIR

    Adalet derdiniz var mı?
    Ahmet BATTAL

    Dindarların cumhuriyeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Sahtekârı piyasaya süren de olur
    Mikail YAPRAK

    Ölüm kol geziyor
    Sadettin Önal

    Mirza Efendi’nin öküzleri!
    Süleyman KÖSMENE

    Beklediğimiz külliyat elimizde!
    Hüseyin Topuz

    Okumayı dost gör
    Risale-i Nur'dan

    İki cihanın saadet vesilesi yalnız imandır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.