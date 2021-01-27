İklim krizi ‘küresel âcil durum’

İklim krizi üzerine yapılan en büyük kamuoyu anketi, insanların üçte ikisinin iklim değişikliğini “küresel âcil durum” olarak gördüğünü ortaya koydu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 50 ülkeden 1.2 milyon insana anket iklim krizi üzerine bir anket yaptı. Ankete katılan 14-18 yaş arası grubun yüzde 69’u küresel âcil durum olduğunu düşünürken 60 yaş üzerindeki grubun da yüzde 58’i bu düşünceyi paylaştı. Fosil yakıtların karbon emisyonunun büyük bir kaynağı olduğu ABD, Avustralya ve Rusya gibi ülkelerde ankete katılanların yarısından fazlası yenilenebilir enerjiyi desteklediğini söyledi. Karbon emisyonunun büyük bir kaynağının ormanların yok edilmesinin olduğu Brezilya ve Endonezya’da ise insanların yarısından fazlası ormanların korunmasını desteklediğini söyledi.

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