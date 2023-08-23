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24 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Japon deprem uzmanı: Depreme hazır olunmalı

23 Ağustos 2023, Çarşamba 17:00
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gözler tekrar Marmara Bölgesi’nde. Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Marmara depremi ve Kahramanmaraş ile Hatay merkezli depremleri değerlendirdi.

“Kahramanmaraş depreminin yol açtığı yıkım nedeniyle bana göre büyüklüğü 7.9” ifadelerini kullanan Moriwaki, “1930’da Erzincan, 41’de Tokat depremi oldu. Doğudan batıya gidiyor. Allah sizi uyarıyor, şimdiden hazır olun diye” diye konuştu. Yoshinori Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na dikkat çekerek şunları söyledi: “İstanbul’da zemini iyi olmayan Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Avcılar ve Büyükçekmece’nin sıra sıra boşaltılması düşünülebilir. Buralar konut bölgesi olmamalı.”

 

Türkiye hiç hazır değil

İstanbul Depremi’nin ne zaman olacağına yönelik açıklamalarda bulunan Japon deprem uzmanı, “Bana hep soruyorlar; İstanbul Depremi ne zaman, ne kadar büyüklükte olacak diye. Ama bunu hiç kimse yüzde 100 bilemez. Çünkü bir hesaplama yöntemi yok. İstanbul depremi çok yakın derken, hemen yarın olabilir. Bir sene içinde olabilir, on sene içinde olabilir. Ama insan hazır olmalı. Şimdi hazır olunmalı. Bu anlamda hazırlığı hemen yapmak lazım. Türkiye depreme hiç hazır değil” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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