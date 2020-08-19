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19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Piramit sistem dolandırıcılığına dikkat

19 Ağustos 2020, Çarşamba
Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay son günlerde çokça duyulmaya başlanan yeni tip piramit dolandırıcılık sistemi ile ilgili uyarıda bulunarak “Dolandırıcılar başkalarının hesapları üzerinden işlem yaptırıyor, kendileri işin içinden sıyrılıyor” dedi.

Temiz Toplum Derneği’nden yeni tip piramit dolandırıcılık sistemi uyarısı geldi. Bu dolandırıcılık türünün yeni olduğunu ve ilk kez kamuoyuyla kendilerinin paylaştığını belirten Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Bir çeşit telefon dolandırıcılığı ancak burada farklı olan kısım bir hesap sahibinin kurban seçilmesi. Birisinin iyi niyetinin kullanılması. Bir dolandırıcılıktan iki kişinin zarar görmesi. Dolandırıcıların ise resmi olarak bu işlemlerin dışındaymış gibi görünmesi” şeklinde konuştu. 

Dolandırıcılık olayının nasıl gerçekleştiğini anlatan Bilal Ay, “Hesabı kullanılacak kişinin bir tanıdığı, kendi hesabının hacizli olduğunu, para gelirse otomatik olarak kesileceğini, kendisine de para gönderileceğini söyleyerek, o kişinin kartını, şifresini ve iban numarasını alıyor. Daha sonra bunu dolandırıcılığı yağacak şebekeye veriyor. Şebeke dolandırıcılık çalışmalarını yürütürken, kartı alan şahıs, kartı alınan şahsı birkaç gün oyalıyor. Tabii burada kartı kullanılan yine aynı çevreden başkaca mağdurlar da oluyor. Mağdur durumu fark ettiğinde, kartı alan kişi tarafından olası bir hukuki durumda ‘kart kayboldu, iptal ettim’ demesi halinde sorun olmayacağı şeklinde yönlendiriliyor. Oysa bu durum çete şüphesini arttırıyor” diye konuştu.

Herkes dikkat etmeli 

Dolandırıcılık şebekesinin aramalarda kullanılacak sim kartları da göçmenler üzerinden temin ettiğini belirten Bilal Ay, “Bu kartlarla aramalar yapılıyor. Bilinen usuller. ‘Hesaplarınız ele geçirildi, biz polisiz’ gibi yalanlarla bir kurban daha kandırılıyor. Bu kişinin de istenen parayı, hesabı ve kartı ele geçirilen kişinin hesabına göndermesi talep ediliyor ve para bu hesaba geçiyor. Daha sonra da çetenin para çekici üyeleri, ATM’lerden bu paraları çekiyor” ifadelerini kullandı. Parası alınarak dolandırılan kişinin olayı anlaması ve şikayette bulunması halinde hukuki sürecin başladığını belirten Başkan Ay, “Burada resmi olarak 3 kişi sorumlu görünüyor. Birincisi hesap sahibi. İkincisi sim kart sahibi. Üçüncüsü de parayı çeken şahış. Tabii para çeken şahsın kimliğini belirlemek pek kolay değil. Göçmenlerin de hukuken sorumlu tutulmadıklarını görüyoruz. Burada iyi niyetle iban numarasını ve kartını bir tanıdığına veren kişi kurban oluyor. Nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor” şeklinde konuşarak herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Etiketler: Temiz Toplum Derneği, piramit sistem, dolandırıcılık
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