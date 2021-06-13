Teknolojiye kuraklık darbesi: Büyük zamlar kapıda

Tayvan’da yaşanan kuraklık çip üretimini de vurdu.

Uzmanlar, son 50 yılın en ağır kuraklığının üretimi olumsuz etkileyebileceğini söylüyor. Uzmanlar ayrıca kuraklığın gelecekte daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar, dünya çip üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Tayvan’da yaşanan ağır kuraklığının çip üretimini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. CNN’in haberine göre, Capital Economics’in Asya Baş Ekonomisti Mark Williams, Ada’daki su kıtlığı ve Kovid-19 salgınının yanı sıra elektrik kesintilerinin ‘çip üretimi üzerinde baskı’ oluşturduğunu söyledi. Ulusal Tayvan Üniversitesi’nden elektrik mühendisi Jefferey Chiu, “Bir çipte milyarlarca transistör var ve tüm sinyalleri birbirine bağlamak için çok sayıda metal katmana ihtiyacımız var. Her işlem bittikten sonra yüzeyi tekrar tekrar (suyla) temizlememiz gerekiyor” dedi.

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