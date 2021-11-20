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21 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Yeni nesil uçaklar hidrojenle çalışacak

20 Kasım 2021, Cumartesi 17:00
“Flying V” (Uçan V) olarak adlandırılan ve uçan bir V harfini andıran yeni nesil yolcu uçakları yakın bir gelecekte gökyüzündeki yerini alabilir.

Hollanda’da bulunan TU Delft Üniversitesi Uçak Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Doçent. Dr. Roelof Vos ve ekibi, Hollanda kraliyet havayolları şirketi KLM ve Airbus’un desteğiyle oldukça düşük miktarlarda yakıt tüketen yeni nesil bir uçak tasarımı üzerinde çalışıyor.

Roelof Vos, havacılık sektörünün bir plato olduğunu ve mühendislik ekiplerinin bu platoyu değiştirmek istediğini ifade ediyor: “Ben bir tasarımcıyım ve harika bir uçak tasarladık. Yolun başındayız, gitmemiz gereken uzun bir yol var. Ancak iyi bir başlangıç yaptık.”

Flying V uçakların patenti, aslında Hamburg’daki Airbus merkezinde staj yapan bir mühendis olan Justuce Benad’a ait. Benad bu tasarımı iki adet A380 model uçağın gövdesini birleştirerek yapmış.

Yüzde 100 hidrojenle çalışıyor

Bu uçağın en önemli özelliği ilginç tasarımının yanında 6.1 metre genişliğe sahip kabin kısmı. Ayrıca yolcu bagajları için de kanatların içerisinde bir bölme tasarlanmış. Uçak yüzde 100 olarak hidrojenle çalışıyor ve sıfır emisyona sahip. Bu uçakların kuyruğu yok ve eski Fransız yapımı Concorde’lar gibi oldukça yüksek bir gövdeye sahip. Aracın prototipi bittiğinde dünyanın en yüksek gövdeli uçağı olması öngörülüyor. Yolcuların hızlı bir şekilde girip çıkması için uçağın her iki tarafında da kapı düşünülmüş. Sıvı hidrojen tankları sebebiyle Hollandalı mühendisler uçağın kargo alanını yüzde 70 oranında küçültmek zorunda kalmış.

Hedef, uçağı 2041 yılında tamamlamak

Roelof Vos uçağın 2041 yılında tamamlamayı hedeflediklerini, araştırma ve geliştirme çalışmalarının oldukça uzun olacağını ifade ediyor: “Oval şeklindeki kabin oldukça yenilikçi bir tasarım. Yolculara dar bir alan vermek istemedik. Bu sebeple kabini tasarlamak ve daha iyi bir hale getirmek için farklı yollara başvurduk.”

“Uçağımız oldukça yüksek gövdeli olacak. Tahminen gövde yüksekliği 5 metreyi geçecek. Daha birçok bilinmeyen şey var. İki yıldır çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”

Uçağın test uçuşları için şimdilik 3 metre uzunluğunda küçük bir prototipi yapılmış. 

Kalkış ve inişler için mühendis ekibi başkanı Malcolm Brown, bir dizüstü bilgisayar kullanıyor.

Vos ve Brown bir sonraki aşamada uçağın 13 metrelik drone tipi bir prototipini geliştirmeyi hedefliyor.

Roelof Vos daha profesyonel bir ortamda uçağı test etmeleri gerektiğini belirterek, “Geliştirmemiz gereken birçok aşama var. Başladığımızda hiç ummadığımız değişiklikler yaptık. Bu da, bizim için oldukça ilginç bir deneyim oldu.” 

Kaynak: tr.euronews.com

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