Okuma programı şevk kaynağı oldu

Yalova’daki Yeni Asya okuyucularımızdan Mehmet Şelale kardeşimiz “Abi bir okuma programı yapalım” şeklindeki teklifini çok defa dile getirdi. Bu talebi İbrahim Bıçakçı ve Resul Yılmaz ağabeylere ifade edince vakit kaybetmeden hazırlığa başladık.

Yalova’daki Yeni Asya okuyucularımızdan Mehmet Şelale kardeşimiz “Abi bir okuma programı yapalım” şeklindeki teklifini çok defa dile getirdi. Bu talebi İbrahim Bıçakçı ve Resul Yılmaz ağabeylere ifade edince vakit kaybetmeden hazırlığa başladık.

Yalova’da öğrenim gören üniversiteli gençler ve diğer genç Yeni Asya okuyucuları 24 Kasım gecesiyle başlayıp 26 kasımda sona eren oldukça verimli bir okuma programı düzenlediler.

Cuma gecesi mutad olarak yapılan gençlik dersinin ardından büyük bir şevk ve heyecanla 10 kişi yola çıktık. Zaman zaman rahmet damlalarının eşliğinde Bursa’ya ulaştık. Gençler ve görevli Recep Gök ağabey muhabbetle bizi karşıladı.

Vakit kaybedilmeden ertesi günün programını yaptık ve hemen istirahate çekildik.

Cumartesi gününe Ulu Camide kılınan sabah namazıyla başladık. Namazın ardından Bursa eşrafından Ramazan Oruç ağabey Ulu Camii hakkında ufuk açıcı bilgiler verdi. Vakıf binasında sabah kahvaltısı yaptık. Akabinde iki gün sürecek olan şahsi okuma ve müzakereli derslere programda belirtilen sıraya göre riayet edildi.

Müzakereli derslerde herkese söz hakkı tanındığı için konu ile alakalı tecrübe ve bilgi paylaşımı istifadeyi artırdı. Hubb-u cah, hiss-i havf, tevhid, sünnet-i seniye, namaz gibi muhtelif konular genç kardeşlerimizin ilgisini celb etti.

Risale okuma ve derslerin dışında Yeşil Cami, Emirgan Camii ve türbeler gibi mekânlara gidildi. Tarihi camilerde namaz kılındı, türbeler ziyaret edildi ve bu eserlerden dolayı ecdat hayır ile yâd edilerek ruhlarına fatiha gönderildi.

Cumartesi günü umumi derse katılım ve Pazar sabahındaki müzakereli derslere de iştirak etmemiz Bursa okuyucularımızla kaynaşmaya vesile oldu. Çoğu genç kardeşin ilk defa geldiği Bursa , ilk defa tanıştığı ağabey ve kardeşlerle sohbeti, kucaklaşması uhuvvetin gerçek manada yaşanmasına vesile oldu.

Ömer Faruk gibi genç kardeşlerimizin etrafımızda adeta pervane olması, “Abi çayı, yemeği kaçta isterseniz? Dilerseniz sizi Yeşil Camiye götürebilirim” gibi cümleleri bize de şevk verdi. Rabbim böyle gençlerin sayısını artırsın.

Pazar günü ayrılık vakti geldiğinde iki hissiyatı aynı anda yaşıyorduk. Mutluyduk. Zira yaşadığımız şehre dönecektik. Hüzünlüydük. Bu kadar kısa sürede birbirimize çok alışmıştık ve Risale-i Nur merkezli yoğun bir programa adapte olmuştuk. Neyse ki en yakın zamanda Armutlu’da okuma programı yapma azmindeyiz. Bu azim gönüllerimize su serpti.

Programdan çıkan en önemli derslerden birinin Risale-i Nur’un ve Yeni Asya cemaatimizin büyük bir nimet olduğunu bir kez daha yaşayarak anlamamızdı. Farklı fıtrattaki ağabey ve kardeşlerimizle Risale-i Nur vesilesiyle hakiki kardeş oluyoruz. Farklılıklarımız sorun teşkil etmiyor, zenginleşmeye vesile oluyor. İlk defa tanıştığımız ağabey ve kardeşlerimizle dahi bu güzelliği hakkalyakin idrak ediyoruz. Okuma programları ise bu gayret için şevk ve heyecana vesile oluyor vesselam.

Cenk Çalık - Yalova