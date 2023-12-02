"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Okuma programı şevk kaynağı oldu

Cenk ÇALIK
02 Aralık 2023, Cumartesi 00:06
Yalova’daki Yeni Asya okuyucularımızdan Mehmet Şelale kardeşimiz “Abi bir okuma programı yapalım” şeklindeki teklifini çok defa dile getirdi. Bu talebi İbrahim Bıçakçı ve Resul Yılmaz ağabeylere ifade edince vakit kaybetmeden hazırlığa başladık.

Yalova’daki Yeni Asya okuyucularımızdan Mehmet Şelale kardeşimiz “Abi bir okuma programı yapalım” şeklindeki teklifini çok defa dile getirdi. Bu talebi İbrahim Bıçakçı ve Resul Yılmaz ağabeylere ifade edince vakit kaybetmeden hazırlığa başladık.

Yalova’da öğrenim gören üniversiteli gençler ve diğer genç Yeni Asya okuyucuları 24 Kasım gecesiyle başlayıp 26 kasımda sona eren oldukça verimli bir okuma programı düzenlediler.

Cuma gecesi mutad olarak yapılan gençlik dersinin ardından büyük bir şevk ve heyecanla 10 kişi yola çıktık. Zaman zaman rahmet damlalarının eşliğinde Bursa’ya ulaştık. Gençler ve görevli Recep Gök ağabey muhabbetle bizi karşıladı.

Vakit kaybedilmeden ertesi günün programını yaptık ve hemen istirahate çekildik.

Cumartesi gününe Ulu Camide kılınan sabah namazıyla başladık. Namazın ardından Bursa eşrafından Ramazan Oruç ağabey Ulu Camii hakkında ufuk açıcı bilgiler verdi. Vakıf binasında sabah kahvaltısı yaptık. Akabinde iki gün sürecek olan şahsi okuma ve müzakereli derslere programda belirtilen sıraya göre riayet edildi.

Müzakereli derslerde herkese söz hakkı tanındığı için konu ile alakalı tecrübe ve bilgi paylaşımı istifadeyi artırdı. Hubb-u cah, hiss-i havf, tevhid, sünnet-i seniye, namaz gibi muhtelif konular genç kardeşlerimizin ilgisini celb etti.

Risale okuma ve derslerin dışında Yeşil Cami, Emirgan Camii ve türbeler gibi mekânlara gidildi. Tarihi camilerde namaz kılındı, türbeler ziyaret edildi ve bu eserlerden dolayı ecdat hayır ile yâd edilerek ruhlarına fatiha gönderildi.

Cumartesi günü umumi derse katılım ve Pazar sabahındaki müzakereli derslere de iştirak etmemiz Bursa okuyucularımızla kaynaşmaya vesile oldu. Çoğu genç kardeşin ilk defa geldiği Bursa , ilk defa tanıştığı ağabey ve kardeşlerle sohbeti, kucaklaşması uhuvvetin gerçek manada yaşanmasına vesile oldu.

Ömer Faruk gibi genç kardeşlerimizin etrafımızda adeta pervane olması, “Abi çayı, yemeği kaçta isterseniz? Dilerseniz sizi Yeşil Camiye götürebilirim” gibi cümleleri bize de şevk verdi. Rabbim böyle gençlerin sayısını artırsın. 

Pazar günü ayrılık vakti geldiğinde iki hissiyatı aynı anda yaşıyorduk. Mutluyduk. Zira yaşadığımız şehre dönecektik. Hüzünlüydük. Bu kadar kısa sürede birbirimize çok alışmıştık ve Risale-i Nur merkezli yoğun bir programa adapte olmuştuk. Neyse ki en yakın zamanda Armutlu’da okuma programı yapma azmindeyiz. Bu azim gönüllerimize su serpti.

Programdan çıkan en önemli derslerden birinin Risale-i Nur’un ve Yeni Asya cemaatimizin büyük bir nimet olduğunu bir kez daha yaşayarak anlamamızdı. Farklı fıtrattaki ağabey ve kardeşlerimizle Risale-i Nur vesilesiyle hakiki kardeş oluyoruz. Farklılıklarımız sorun teşkil etmiyor, zenginleşmeye vesile oluyor. İlk defa tanıştığımız ağabey ve kardeşlerimizle dahi bu güzelliği hakkalyakin idrak ediyoruz. Okuma programları ise bu gayret için şevk ve heyecana vesile oluyor vesselam.

Cenk Çalık - Yalova

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail bir günde 178 Filistinliyi daha katletti

    İstanbul’un enflasyonu açıklandı

    Araca en yüksek vergi bizde

    ABD: İsrail insani hukuka uymalı

    1 milyon mülteci Mısır’a gidebilir

    Asgari ücrette uluslararası standartlara uyulmuyor

    Yargıtay’ın son hedefi Özgenç oldu

    "Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz"

    Asgari ücret görüşmeleri başladı

    Hukuk olmadan ekonomiyi düzeltemezsiniz

    İspanya 16 yaş altına cep telefonu kullanımını yasaklamayı planlıyor

    İsrail'e tarihinin en büyük askeri yardım paketini hazırlıyor

    İnsani ara bu sabah sona erdi: İsrail, 32 Filistinliyi daha katletti - İsrail, Han Yunus'u da savaş alanı ilan etti

    "Zorunlu kış lastiği" denetimleri başladı

    Trabzon'da kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cesedi bulundu

    Filistinli 30 kadın ve çocuk esir daha hürriyetine kavuştu

    Gazze'deki evlerin yüzde 60'ından fazlası yıkıldı

    Malatya - Akçadağ'da 4,8 büyüklüğünde deprem

    Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail, Gazze'nin tamamını hedef alıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cezaevleri niye bu kadar dolu?
    Duygu Penekli

    Bağışıklık arttırıcı hastalık koruyucu beslenme tedavisi
    Ahmet BATTAL

    Çakala çakal deme suçu
    Ali FERŞADOĞLU

    Silik (kalp) para, silik söz, silik adam!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet ÇETİN

    Kader Risalesi’nin Mütalâası kitabımızın 2. baskısı
    Ali HAKKOYMAZ

    Son adam son sözler
    Cevher İLHAN

    Yüksek faizli “faziletli döngü!”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail bir günde 178 Filistinliyi daha katletti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.