Ponso 4R - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Kodu E124’tür. Birçok üründe kullanılan kırmızı sentetik azo gıda boyasıdır.

Ketçap gibi soslar, madensuları, meyve suları, şerbetler ve gazozlar gibi aromalı içecekler, yenilebilir buzlar, dondurmalar, hazır çorba, bisküvi, lokum, sakız, tatlılar, kek, pasta, börek, sütlaç, keşkül, puding, reçel, jöle, marmelat ve şekerlemelerde, sosisler, tuzlanmış ve tütsülenmiş balıklarda haricinde ilaç, kozmetik, temizlik ürünleri, renkli taş, oyun hamuru gibi ürünlerde kullanılır. Türkiye’de organikler hariç her türlü gıdada kullanımı serbesttir.

Fareler üzerinde çeşitli dozlarda Ponceau 4R verilerek yapılan deneylerde farelerin bir kısmında ölüm gözlenirken; ölümlerin büyük çoğunluğunun dişi farelerde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanısıra farelerde böbrek taşı, kör bağırsak, benekli karaciğer gibi bulgular saptanmıştır. Yine Ponceau 4R ile yapılan toksisite deneyi sonucunda böbrek taşı ve kalınbağırsakta ağırlık artışı tespit edilmiştir.

İnsanlarda salisilatlar intolerans oluşturmaktadır. Buna ek olarak, histamini serbest bırakır ve astım belirtilerini yoğunlaştırır. Ciddi alerjik reaksiyonlara yol açar. Çocuklarda hiperaktiviteye, saldırganlığa, konsantrasyonun önemli ölçüde azalmasına, zeka (IQ) gerilemesine, beyin büyümesine neden olabilir. Astım, deri döküntü ve kaşıntısı, uykusuzluk, tiroid, genetik mutasyon ve kansere sebep olur. Alerji ve hiperaktiviteye yol açtığı kesinleşmiştir.

Ponso 4R, EFSA göre mutlaka sakınılması gerekiyor. FSA ise yasaklanmasını öneriyor. 2006’da ABD’de kullanımı yasaklanmıştır. Sonrasında Finlandiya ve Norveç’te de yasaklı listeye girmesi ne yapılması gerektiğini izhar ediyor.