Sitrik asit - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Kodu E330’dur. Birçok fonksiyona sahip olan ve yaygın olarak kullanılan sitrik asit, ticari olarak ipliksi mantar türü olan aspergillus niger küfünün genetik yapısı değiştirilip fermente edilmesiyle elde edilir.

Kristalize haline limon tuzu denir. Bazen MSG’de içerebilir.

Birçok antioksidanın aktivitesini arttırır, fakat kendisi antioksidan değildir. Aroma bileşiği iken temelde asit düzenleyici olarak kullanılır. Marmelatlardaki jel kuvvetini arttırır, meyvelerdeki ve meyveli ürünlerdeki enzimatik kararmayı azaltır. Turşunun yumuşamadan sert bir şekilde uzun süre kalabilmesini sağlar.

Sitrik asit, gıda sektöründe bir çeşit, koruyucu olarak kullanılır. Özellikle bira ve reçellerin içindeki meyvelerin renginin kahverengiye dönmesini önler. Sitrik asit, şekerlemelerin veya sanayi işi tatlıların şerbetlerinin, belli bir süre geçtikten sonra, kristalleşmesini önler. Şerbetli tatlı yapılırken de şerbetin içine limon sıkılması şerbetin, kristalleşmesini önlemek amaçlıdır.

Sitrik asit cilt ile temas ettiğinde tahriş edici etkisi vardır. Sitrik asidin toz olanları solunduğunda, solunum sisteminde ve mukoza da tahrişe sebep olur. Hassas ciltler ile temas ettiğinde alerjiye yol açar. Göz ile temas ettiğinde çok ciddi zararlar verir. Deri reaksiyonlarına ve ağız gibi hassas bölgelerde uçuklara yol açar diş çürümesini ve diş erozyonunu artırır.

Dünyanın en kanserojen maddelerinden biri olmasına rağmen ülkemizdeki birçok üründe katkı maddesi olarak bulunuyor. Türkiye’de “organik etiketli!” ürünlerde kullanımına dahi izin verilir.