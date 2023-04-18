Sodyum nitrit - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Kodu E250’dir. Et, süt, tavuk, yumurta gibi proteince zengin besinlerde bulunabilen Clostridium botulinum’a karşı kimyasal koruyucu olarak kullanılan beyaz tozdur.

Sucuk, salam, sosislerde, hazır et yemeklerinde, tütsülenmiş balıklarda, tuzlanmış bifteklerde ve diğer işlenmiş etlerde koruyucu, renk verici, lezzet verici ve oksijen ile oluşan acılaşmanın engellenmesi için kullanılır. Suda çözüldüğü için içme sularına da karışır. Ekolojik iddialı ürünlerde bile kullanımı serbesttir.

Astıma ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği açıklanmıştır. Hiperaktivite, davranışsal problemler, nefes alma zorluğu, baş ağrıları, baş dönmesi, hafıza kaybı gibi semptomlar gösterebilir. Beyinde hasara sebep olabilir. Ayrıca kalp, damar ve solunum sistemlerinde de çeşitli rahatsızlıklara yol açar.

Bu katkı maddesi kanser hücrelerinin oluşumunu ve artmasını hızlandıran nitrosaminleri oluşturur. Et ürünleri ile birlikte sodyum nitrit aldığımızda vücudumuzda nitrosaminler oluşabilir ve kolon kanseri, pankreas kanseri ve beyin kanseri gibi çeşitli kanserlere maruz kalabiliriz. İşlenmiş et ürünlerinin tüketimine bağlı olarak lösemi de %700 artış gözlenmiştir.

Bağırsak kanalı ve pankreasta kötü huylu tümörlerin gelişimini teşvik ettiği görülmüştür. Özellikle hamilelik esnasında tüketmek tehlikelidir. Çünkü, nitritler plasentaya geçerek ceninin gelişmesine zarar verebilir.

Görüldüğü üzere gıdaların korunması amacıyla kullanılan katkılar kanser başta olmak üzere çok sayıda rahatsızlığa sebep oluyor. Bu tablo hususan işlenmiş et ürünlerini tüketirken iki defa düşünmek gerektiğini ihtar ediyor.