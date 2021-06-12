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12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Su canlı mıdır?

Cenk ÇALIK
12 Haziran 2021, Cumartesi
Şimdi sıra şu sorunun cevabını bulmaya geldi: Canlı su ne demektir? Su molekülleri her türlü ortamdan etkilenir.

İlmî açılımını Aidin Salih şu şekilde özetliyor: 

“Su molekülleri enerji bağıyla birbirine bağlanarak kristal bir kafes (fraktal kristaller) oluşturur. Molekülleri birarada tutan bu enerji bağı, dışarıdan gelen olumlu ya da olumsuz etkilere açıktır. Suyun hafif ya da ağır olması bu enerjinin pozitif ya da negatif olmasına bağlıdır. Akarsular, kozmik enerji, güneş enerjisi, bitki, hayvan, sesler, taşların yaydığı düşük elektromanyetik alanlardan enerji (zikir) topladığı için canlı fraktalklasterler oluşur. Bu enerjiden mahrum kalan su klasterleri dağılır, su molekülleri serbest kalır, su ağırlaşır ve canlılığını kaybeder.” 1

Vücudumuzun da yüzde altmışı su olduğuna göre içtiğimiz suyun, düşük elektromanyetik enerjiye yani ibadete, besmeleye, güzel düşünmeye, kuş seslerine, denizlere ve ormanlara olan ihtiyaç apaçık ortaya çıkar.

Buna mukabil elektronik aletler, sevgisizlik, şükürsüzlük, ibadetsizlik, olumsuz konuşmalar ve ortamların oluşturduğu elektromanyetik dalgalar kısa zamanda bariyerle karşılaşmadan suların fraktalklasterleri üzerine yıkıcı etki yapar. Dolayısıyla beden ve ruh sağlığımız ciddî düzeyde zarar görür.

Deney sonuçları: Su canlıdır, verilen mesajları alır!

Ünlü Japon Araştırmacı Dr. MasaruEmoto, farklı su örneklerini dondurarak fotoğraflarını çekmiştir. 

Sonuçlar temiz akarsulardan alınan, sevgi, şükran, melek yazılı sular güzel kristaller oluşturduğunu; musluk suları, şeytan yazılı sular ise bozuk kristaller meydana getirdiğini tesbit etmiştir. 2

Bu deney suyun canlı olduğunu ve ortamdan olumlu ya da olumsuz etkilendiğini ilmî olarak ispat ediyor. Suyun canlı olması ve bizimde yüzde altmış oranında sudan oluştuğumuz gerçeğinden hareketle sürekli helâl dairesinin sınırları içinde kalmamız icap eder.

Dolayısıyla öncelikle içtiğimiz suların temiz ve canlı olması gerekir. Temiz ve canlı su, vücudumuzdaki suyun titreşimlerini kendi titreşimlerine dönüştürerek düzeltir ve böylece insan daha zinde olur. En canlı ve en temiz sular dağlarda bulunduğundan oralarda yaşayan insanlar çok sağlıklıdır. Bu sebeple büyüklerimiz dağlara ve mağaralara giderlerdi. 3 

Ayrıca, buzullardan ve karlardan eriyerek nehirlere karışan sular, yüksek kaynaktan aşağıya, taşlar üzerine akan, kesintisiz hareket ederek hafifleyen sular ve yağmur suları da canlı sulardır.

Dipnotlar:

1- Aidin Salih, Gerçek Tıp, s. 57. 

2- www.okyanusum.com/makale/su mu’cizesi. 

3- Aidin Salih, Son Söz Gerçek Tıp Dersleri 1. Cilt s. 19.

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