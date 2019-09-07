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7 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

“Az okuduk, biraz daha okuyalım!”

07 Eylül 2019, Cumartesi
Bir akşam Risale-i Nur dersimizin lezzetinden olacak, vaktin nasıl geçtiğini anlamadığımızdan alışılmışın dışında çok geç kalmıştık.

Arkadaşımla eve giderken herkesi ilgilendiren şu ibretli hikâyeyi konuştuk:

Padişahın ordusu bir sefer esnasında gece karanlığında bir yerden geçmeleri icap eder. Buradan geçerken askerlerine yazılı veya sözlü bazı önemli uyarılarda bulunur. 

Şöyle ki: Dinleyin ey askerler! “Seferinizin çok önemli bir bölümünü gelmiş bulunmaktasınız. Bu karanlık yerden geçerken çok dikkatli olmanız lâzım. Yürürken ayağınıza bazı cisimler takılacaktır. Bu takılan cisimlerden küçük-büyük, ağır-hafif ne bulursanız toplayın. 

Bu emri alan askerlerin bir kısmı, emri tam olarak uyarlar, ayaklarına takılan her şeyi alırlar. Bir kısmı ise, “padişah dediği için üç beş parça bir şeyler alayım” der, biraz alırlar. Geride kalan diğer kısmı ise “bu karanlık yolda padişah nasıl olsa beni görmez” der, hiç toplamazlar.

Nihayet sabah olur, güneş çıkar, gün ağarır, birde bakarlar ki ayaklarına takılanlar, çok değerli altın, gümüş, elmas ve paha biçilmeyen mücevherlerdir. 

Her şeyi toplayan birinci grup: “Ceketimi, gömleğimi de çıkarıp içine doldursaydım” der. Az toplayan ikinci grup ise daha çok toplayamamanın üzüntüsü içindedir. Hele hele “Padişah bizi görmez” diyerek hiç toplayamayanların hali içler acısıdır. Çünkü gün ağarmış herkesin elinde avucunda ne varsa görünerek ortaya çıkmıştır. Padişaha derler “Padişahım bizi tekrar bu yoldan geçir bak ne kadar çok toplayacağız” derler, ancak nafile yol bitmiş, yol kapanmıştır.”

Cenab-ı Allah biz kullarını sadece Kendine ibadet etmemiz için bir gece kadar kısa olan ömür sermayesi vererek bu dünyaya göndermiştir. Ve bizleri merhametinden kitap ve peygamberleri ile de yanlış yola sapmamak için daima uyarmıştır. Ayağımıza takılan kıymetli cisimler ise bu kısa ömrümüzde yapacağımız ibadetler, iman ve Kur’ân hizmetleridir.

Günün aydınlanıp, sabahın olması, amel defterlerinin açıldığı haşir sabahıdır. Elimizde olanlar ibadetlerimiz ve hizmetlerimizdir.

Ayağına takılan her şeyi toplayanlar, tahkikî iman sahipleridir. Az toplayanlar, taklidi iman sahipleridir. Hiç toplamayıp, elleri boş olanlar ise iman etmeyenlerdir.

Bugün itibariyle dünyada Kur’ân’dan sonra en çok okunan, elliden fazla dillere tercüme edilen, bütün dünyanın okuduğu ve milyonlarca kişinin imanının kurtulmasına vesile olan RİSALE-İ NUR eserleridir.

İlerleyen iletişim teknolojisi sayesinde cebimizde, önümüzde, elimizde yerde ayağımıza takılacak kadar yakındır. Bulamıyorum, ulaşamıyorum, anlayamıyorum artık bahane olmaktan çıkmıştır. Yeter ki gaflet uykusundan uyanalım.

Bu sohbetten sonra arabayı kullanan arkadaşım geriye döndü. “Ne oldu, niye döndün?” dedim. 

Dedi ki: “Dershaneye gidiyoruz, az okuduk, biraz daha okuyalım.”

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