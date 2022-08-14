Risale-i Nuru okuyarak mücadele

Öncelikle şu tespiti yapmakta fayda var: “Kemalizm, Süfyanizmin masumlaştırılmış ve resmileştirilmiş ismidir.”

Kemalizm varsa asla ilerleyemezsin. Peki, nedir bu Kemalizm ki, ilerleyemiyorsun?

Evet, elimizi öyle bir tutmuş ki, ayaklarımıza dahi prangalar vurmuş. Hem bunları kanunlara uydurarak yapmış

Nasıl becermiş bunları? Öncelikle, alfabeyi değiştirerek bu milleti bir gecede cahil bırakarak yapmış.

Sonra? Yazıyı değiştirip herkesi cahil bıraktıktan sonra her şey o kadar kolay olmuş ki, milleti hamur gibi yoğurarak istediği şekli vermiş.

Dininden, tarihinden, kültüründen, geleneklerinden uzaklaşan topluluğu istediğini yaptırabilirsin.

“Ahir zamanda deccal gibi bir kısım şahıslar uluhiyet dava edecekler ve kendilerine secde ettirecekler” (5. Şua, Müsned 3:21)

Nasıl bu kadar güçlü olabilmiş ki? “Süfyan, büyük bir âlim olacak; ilim ile dalalete düşer. Ve çok âlimler ona tabi olacaklar.” 5.Şua (İmam-ı Gazali-İhya-i Ulumiddin)

Bu kuvveti nereden alıyor? Kökü dışarıda olan, asırlardır İslamiyeti perdelemek isteyen ve bu hedefine ulaşmak için her türlü imkânı sağlayan zındıka komitelerinden.

İktidarları, nasıl oluyor da güçlü ve devamlı olabiliyor?

“Her iki deccal, azami bir istibdat ve azami bir zulüm ve azami bir şiddet ve dehşetle hareket ettiklerinden, azami bir iktidar görünür…” (5. Şua)

Bediüzzaman Hazretleri, “…rivayetlerde gelen eşhas-ı ahir zamana ait haberlerin mühim bir kısmını… İhbar ettiği, ahir zamanın dehşetli şahıslarının âlem-i islam ve insaniyette zuhur ettiğini görür…” ve onun ne kadar güçlü ve dehşetli olduğunu ifade ederek şunları söyler. “…O zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset canibiyle onlara galebe edilmez; Ancak manevi kılıç hükmünde i’caz-ı Kuran’ın nurlarıyla mukabele edilir.” (Tarihçe-i Hayat)

Bu ülke, hala demokrasiye geçemediyse, hukuk ve adalet sistemini kuramadıysa, insanlığa faydalı bir ilim adamı yetiştirmediyse Kemalist anlayış yüzündendir.

Bu dehşetli süfyaniyete karşı Risale-i Nuru okuyarak ve neşrederek mücadele yapılabilir.