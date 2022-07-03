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3 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Bireysel silahlanma

Cevat Çakır
03 Temmuz 2022, Pazar
Araştırmalar ülkemizdeki bireysel silahlanmadaki artış endişe verici boyutta olduğunu göstermektedir.

Jandarma Genel Komutanlığının verilerine göre, Türkiye’de 2018 yılından beri silah bulundurma ruhsatı yüzde 100’ün üzerinde artış göstermiş. 2018 yılında 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı 2021 yılında 16 bin 569’a çıkmış. 2018’de 3 bin 41 kişi taşıma ruhsatı alırken bu sayı 2021’de 9 bin 870’e çıkmış. Silahlı şiddet olaylarının 2021’de 3 bin 870’e ulaştığı düşündüğümüzde bireysel silahlanmanın çok daha sıkı kontrollere bağlanmalıdır.

Bireysel silahlanmanın çok kolay olduğu ABD‘de silahlı şiddet olaylarının artış göstermesinden dolayı Başkan Biden şunları söylemiş: “Bu kez yapmadan duramayız gerçek bir şeyler yapmalıyız. Artık yeter. Ülkede yarı otomatik silahların yasaklanması bu çocukları korumaktır, aileleri korumaktır, tüm toplumu korumaktır. Tanrı aşkına neden sıradan bir vatandaş 30 şarjör alabilen bir otomatik silah alabiliyor.”

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da bireysel silah alıp satmayı yasaklayacak yasa hazırladıklarını açıklamış. Bu konuyla ilgili harekete geçmenin ahlaki görev olduğunu ifade eden Trudeau, insanların süpermarketlerde okullarda ya da başka bir yere güven içinde olmaları gerektiğini söylemiş.

Bu konuda Japonların uygulamaları dkkat çekmektedir. Şiddeti engellemek için bütün devletler uygulamalı. Uygulama şöyle imiş: Japonya’da yasal yollardan bir silah sahibi olabilmek için öncelikle ayda bir düzenli ve tüm gün süren bir derse katılıp yazılı sınavını geçmek gerekiyor. Buna ek olarak poligonda düzenlenen pratik sınavını da geçmek lazım. Sonunda hastahaneye gidip ruh sağlığı testi ve uyuşturucu testinden pozetif sonuç almak ve polise teyid etmek gerekli. Ayrıca silah ve muhimmatın ayrı ayrı yerde kilitli bulunduğunu polise belgelendirmek zorunlu.

Ülkemizde özellikle pompalı ve av tüfekleri internet üzerinden rahatlıkla alınabiliyormuş. Bu silahların temini bu kadar kolay olmamalı. Çünkü basit kavgalarda dahi silahlar kullanılabilmekte, düğünlerde, asker uğurlamalarındaki silah kullanımı bazen kazalara sebebiyet vermekte. Hatta silahlara rahat ulaşılabilmesi çocuklar arasında dahi ölümlere sebep olmaktadır. Toplumun huzur ve sükünü ve güvenliği için silaha hayır denmeli.

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