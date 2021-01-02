“Adrese teslim” ihaleler…

GARABET

Dünya Bankası raporunda, dünyada kamudan en fazla ihale alan on şirketin sıralamasında beşi Türkiye’nin mâlûm “beş şirketi”nin geldiği açıklanmış.

Rapordaki verilere göre, Türkiye’de “tek kişi yönetimi”nde altyapı yatırımlarında en fazla ihale alan ilk 10 şirket arasında Limak, Cengiz, Kolin, Kalyon ve MNG Holdingleri başta geliyor.

Buna göre, iktidara yakın beş şirketin dördü 49, 43, 42.1, 40.4 milyar dolar devlet ihalesi almakla listenin başına geliyor. Beşincisi 36.6 milyar dolarla yedinci sırada; ve 25.6 milyar dolarla diğeri yer alıyor. En fazla yatırım yapılan altyapı alanları ise elektrik, yol, su, kanalizasyon, liman, doğal gaz, havaalanı ve demiryolu hatları.

Çarpıcı olan, sözkonusu şirketlerin Türkiye’deki ilk on yedi şirket arasında yer almazken ve milyarlarca vergi borçlarının silinmesi. Mesela bir şirketle siyasi iktidarın âdeta “propagandisti” bir kanalın patronlarına 608 milyon dolar vergi borcunun bir kalemde üstünün çizilmesi.

En çarpıcısı da AKP’li eski bir Maliye Bakanı’nın ifadesiyle milyarlarca vergi affının “ulvi nedenler”le yapılması.

Ve ihalelerinin çoğunun “doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hallerinde “pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabileceği”ni esas alan Kamu İhale Kanunu`nun 2. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin istimaliyle yapılması.

Yani ihale açılmayıp, istisnai hükümleri istismar edilerek, istisnanın usul haline getirilmesiyle ihalelerin doğrudan mevzubahis iktidara yakın “yandaş şirketler”e “adrese teslim” edilmesi.

Tam bir garabet…

TESBİT

70’i uzman 115 eleman soruşturuluyor!

Bilindiği gibi siyasî iktidar, OECD’nin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla “Kitle İmha Silâhlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” kapsamında talep edilen “siyasî nüfuza sahip kişilerin para akışlarının denetimi”ni kanun kapsamına almadı.

“Teklif”e soruşturma açılan sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin yerlerine kayyım atanmasını, mal varlıklarına ve topladığı yardımlara dondurulup el konulmasını sokuştururken, Türkiye’den de istenilen özellikle “siyasî nüfuz sahibi kişiler”in yurtdışına çıkardıkları ve dışarıdan getirdikleri paranın soruşturulmasını “yasa”ya koymadı.

Daha önce de yurtdışından getirilen paralardan vergi alınmayacağı, kaynağının dahi sorulamayacağı yasasını çıkaran iktidar, “siyasî nüfuzlular”ın para akışlarının denetlenmesinden çekinmesi, bu kişilerin açığa çıkmasını, kamuoyunca bilinmesinden kaçınması dikkat çekici oldu.

Bu durum, AKP iktidarında çıkarılan “yasa”yla Türkiye’ye araba bagajlarında taşınan, bavullarla getirilen kara paranın kaynağı sorulmamasına, vergisinin alınmamasına sebebiyet verirken Türkiye, “kara para cenneti ülkelerin arasında sayılması” yorumlarına yol açıyor.Ne var ki ana muhalefet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun bazı televizyonlarda dile getirdiği tesbite göre, Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde ve doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, kanun verdiği, “suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve izlemek” göreviyle yurtdışına kaçırılan paraları araştırırken, en üst düzeydeki isimlerin de paralarına ulaşması bir başka çarpıcı vaziyeti ortaya koyuyor.

Ve özellikle bu bilgilere ulaşılması üzerine MASAK’tan 70’i uzman olmak üzere açığa alınan 115 elemana soruşturma açılması, kritik durumu su yüzüne çıkarıyor.

Görünen o ki hararetli bütçe görüşmeleri ve yoğun gündemin karambolunda kaybolan bu konu yeni yılda daha çok tartışılacak…

İLGİNÇ

Kaçakçılığa “erişim yasağı!”



2020’nin son bir garabeti de eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşavirinin otomobilinde yaklaşık 100 kilo eroinle yakalanmasına ilişkin haberlere erişim engeli konulması oldu.

Görünen o ki uyuşturucu olayının duyulmaması ve basına bu konuda kesinlikle bilgi sızmaması tâlimatıyla iki hafta saklanıp kamuoyuna duyurulmayan kaçakçılık olayında iktidar partisi rahatsız.

Zira sözkonusu şahıs, “iktidara ilişik havuz medyası”na sık sık çıkarılan, görüşüne başvurulan isimlerden. Bu yüzden arabasındaki gizli bölmede 100 kilo eroinle Hamzabeyli sınır kapısında yakalanmasıyla ilgili haberi avukatları “müvekkilleri hakkında kasıtlı olarak itibar suikastı” olduğunu savunmuşlar.

Yani ilginç bir biçimde “haber doğru ama bu doğru haberi vermek yasak!” deniliyor. Ve bu ilginç durum da kayıtlara geçiyor.