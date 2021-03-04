Fezlekeler bir “siyasî mühendislik projesi”

“İktidar cephesi”nin “tek kişilik yönetim”in iflasına karşı “güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem”i esas alan muhalefeti bölüp parçama katakullileri her haliyle sırıtıyor.

Gerçek şu ki milletvekillerinin dokunulmazlıkları, demokratik ülkelerde parlamentoların “yasama dokunulmazlığı”nın teminatı olarak konulmuş. Millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in yasama ve denetim işlevini hiçbir etki ve baskı altında kalmadan hakkıyla ifâ etmesi için milletvekillerinin düşünce, söz ve oylarına “mâsuniyet” kalkanı getirilmiş.

Ne var ki yargının bağımsızlıkı ve tarafsızlığını kaybettiği vartada altı buçuk milyon oy almış Meclis’in üçüncü partisinin tasfiyesine çalışılması, kutuplaştırılan ülkeyi yeni badirelere sürüklüyor.

Altı yıl bekletildikten sonra “terörle mücadele” perdesinde hukuk ve demokrasi ekseninde ele alınması gereken fezlekeler, belli ki bir “siyasi hesâplaşma” aracı olarak “siyasi mühendislik projeleri”yle meşru siyasetin tahribinde kullanılıyor.

Aslında AKP sözcülerinin “yargı yolunu açmak için dokunulmazlıkları kaldıracağız” deyip akabinde daha fezlekeleri görmeden “HDP hem siyaseten, hem de hukuken kapanacaktır” çıkışları dokunulmazlıklarının kaldırılmasının tamamen siyasi kasıtla olduğunun açık ikrarı.

MECLİS’İN İTİBARI KORUNMALI

Bu kasıtla Meclis’e gönderilen HDP’liler hakkındaki 33 fezlekeden sadece altı yıldır bekletilen Kobani olaylarına dair 9’unun oylatılması çarpıcı.

Tıpkı muhalefet mensuplarının yedi sene önceki tweetlerini “suç” sayıp siyasi rakiplerini yıpratma ve itibarsızlaşmada olduğu gibi.

Plân şu: “Cumhur ittifakı”nın yüzde 40’ın altına düşmesi telâşı ve paniğiyle fezlekeler üzerinden siyasi operasyonla muhalefetin temel demokratik değerler üzerinde bir araya gelme irâdesini baltalamak…

Bunun için HDP’yi düşmanlaştırıp ardından CHP ile ilişkilendirerek İyi Parti ile arasında çatışma meydana getirtip “millet ittifakını” bozmak. HDP’li seçmeni bezdirip yıldırarak ve “teslim” alarak dağıtıp tasfiye etmek ve oylarını devşirmek…

Bundandır ki tamamen demokratik hak ve özgürlükler kapsamında Meclis’in itibarının korunması esasıyla ele alınması gereken dokunulmazlık fezlekeleri çarpıtılarak kriminilaze ediliyor; bile bile terör örgütünün değirmenine su taşınıyor, ekmeğine yağ sürülüyor.

Ancak “millet ititfakı” partileri ve muhalefetin, “terörle mücadele” paravanında milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla meşru siyasetin önünün kapatılmasına karşı açık ve demokratik tavrı, iktidar cenâhını şaşkına çevirmiş. Bu yüzden iktidar partisinden farklı açıklamalar geliyor.

MİLLETİN HÜR İRÂDESİNE SAYGI…

Bu hususta, “Akıllarınca bağırmalarla, çağırmalarla bizi zora sokacaklar. Bu kadar tatavayı, eğlenceyle karışık bir şaşkınlıkla izliyoruz” tepkisini veren İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in “partisinin terörün yanında yöresinde olmayacağını, teröristle masa kurup pazarlık yapmayacağını” söyleyip, “İyi Parti, seçim kazanmak için, terörist mektubuna, katil röportajına bel bağlamaz. Milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir” değerlendirmesi oynanan oyunun arka plânını açığa çıkarıyor.

Ve “Elbette, vatandaşı iki yumruk arasında sıkıştıran bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette milletimizin hür irâdesine saygı duyacağız. Elbette siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız; bu kadar basit ve net” sözleri fezlekelerle “millet ittifakı”na ve muhalefete kurulan kumpasın içyüzünü deşifre ediyor.

Keza Demirtaş’ın Gara’nın acısını hatırlatarak “Türküyle, Kürdüyle hâlen canımızdan can gidiyor, kahroluyoruz. Silâh ve şiddeti çözüm yöntemi görmek yerine demokratik siyaseti esas almamız gerekir. Sorumluluk sahibi siyasetçiler kesin ve kalıcı çözümün alt yapısını zaman kaybetmeden oluşturmak zorundadır” çağrısı kayda değer.

Siyasetin ortak akılla ve birlikte yaşama irâdesiyle demokratik siyasi çözüm projesi üretmesi gereğini vurgulaması tuzağı boşa çıkarmada önemli. (gazeteler,1 Mart 2021)

Muhalefet bu duruşunu koruyup güçlendirmeli, “iktidar bloku”nun koltukta kalma ve siyasi ömrünü uzatma amaçlı “mühendislik projeleri”yle Meclis’i ve siyaseti dışlayarak “demokratik çözüm”ü devre dışı bıraktıran “siyaseti dizayn senaryoları”na fırsat vermemeli. Politik komploları kuranların ezberini bozmalı…