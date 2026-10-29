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29 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Meclis, komploya millî tavır almalı

Cevher İLHAN
29 Ekim 2026, Perşembe
“Mekke İttifakı” mı “Sünnî NATO” mu?-3

“Mekke anlaşması”yla ABD/İsrail’in, Suudi Arabistan’la başa çıkamadığı Yemen savaşına Türkiye’yi de sokma peşinde olduğu gözüküyor.  

Belli ki küresel işgalcilerin tahrikiyle Suudilerin yıllardır Yemen’de amansız ablukaya, stratejik tesislerine, havaalanlarına bombalar yağdırmasına “misilleme”de bulunan Husilerin / Ensarullah hareketi yönetimindeki Yemen’in “hedef” alınmasının asıl sebebi, Gazze soykırımında, İran savaşında binlerce kilometreden İsrail’e füzeler fırlatması. Trump’ın “Hürmüz Boğazı tehditleri”ne Kızıldeniz’deki “Babülmendep  Boğazını kapatma” cevabıyla karşı çıkması.

Aslında Yemenlilerin, Türkiye’den ve Müslüman ülkelerden Suudilerin yıllardır sürdürdükleri saldırılara son vermesi, ilâç - gıda ambargosunu kaldırıp asker değil barıştırıcı diplomat istemeleri, olup bitenlerin perde arkasını ifşa ediyor.

Bundandır ki “yandaş medya yorumcuları”nın “yüzyıl sonra Türk askeri Mekke ve Medine’yi korumaya gidiyor” propagandası açıkça sırıtıyor.

“ABD/İSRAİL TEZGÂHI” BOŞA ÇIKARILMALI

Esasen Bediüzzaman’ın beyânıyla “Âl-i Beyt muhabbetini esas tutup müfrit Şiâları reddeden, ‘gidin siz Rafizîlerdensiniz!’ deyip Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’den teberrîyi (ayrılığı) kabul etmeyen ve o iki halîfe-i zişânı (şanlı haifeye) hürmet edip kabul eden bir zât olan -sâdât-ı âzimeden (büyük Seyyidlerden) ve eimme-i Âl-i Beytten (Ehl-i Beyt imamlarından) İmam-ı Zeyd’in etbâları (tabileri)- Şiâların en mûtedili ve en Sünnîsi” Yemen Zeydileri’nin bombalanması “tertib”i ele veriyor. (Barla Lâhikası, 181)

Bu açıdan yine Bediüzzaman’ın “Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beyt’in muhabbetini meslek ittihaz eden Alevîler! Çabuk bu mânâsız ve hakikatsiz, haksız, zararlı olan nizâı (kavgayı) aranızdan kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde âlet edip ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlûp ettikten sonra o âleti de kıracak” ikazıyla Müslümanların, kardeşlikle, yüzlerce esaslı mukaddes bağlarla ittihadlarıyla iftiraklı cüz’î meseleleri bırakmaları” çağrısı fevkalâde ehemmiyetli. (Lem’alar, Dördüncü Lem’a, 32)

Bu durum, Müslümanların kanlarını, servetlerini sömüren emperyalistlerin, zındıka komitelerinin “şeytânî menfur plânlar”la kendi mâmulleri “terörizmle mücadele”, “demokrasi” ve “barış” perdesinde “Müslüman ülkelerde desiselerle çevirdikleri entrikaları, döndürdükleri hâince dolapları, hunharâne ve vahşiyâne zulümleri; fitne ve fesadla kardeşi kardeşle çarpıştırıp mâsumları ateşe atan aldatıcı yaygaraları” deşifre ediyor.   

MÜSLÜMAN YEMEN’LE, İRAN’LA “SAVAŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜ!”

Bununun içindir ki millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in, “ABD/İsrail yapımı tezgâha kanmaması; “müstebid rejim”in sırf iktidarda kalmak uğruna “Mekke” mübârek ismi altında işgalcilerin kurguladığı “Sünni NATO”yla Ortadoğu’da “Sünnî - Şiî tefrika tohumları saçan” dehşetli oyunu boşa çıkarması gerekiyor.

Öncelikle Türkiye’yi “savaşa taraf” yayıp Müslümanları birbirine kırdıran vahamet ortadan kaldırılmalı. “İstihbarat paylaşımı” ve “terörle mücadelede işbirliği”yle ABD/İsrail’in “terörist” dediği Filistin davasında mücadele veren grupları “tasfiye” çarpıklığı “anlaşma”dan çıkarılmalı. Mısır’la birlikte İran’ın da “anlaşma”ya alınması sağlanmalı.

Aksi halde milletvekilleri, Irak işgalinde ABD’nin dayattığı “1 Mart tezkeresi”nin reddi kararlılığıyla İsrail’in egemenliğine hizmet eden kumpasa karşı mutlaka millî tavır almalı. Türkiye’yi Müslüman Yemen’le, Müslüman komşusu İran’la savaş yükümlülüğü altına sokan, İslâm ülkelerini cepheleştirip “mezhep savaşı tefrikası”na iten “muallel anlaşma”yı toptan reddetmeli.

Türkiye, iki İslâm ülkesi arasındaki “savaş”ta “cephe ülkesi” yapılmamalı; ecnebilerin kirli emperyal emellerinde kullanılma komplosuna düşürülmemeli...

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