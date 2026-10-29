"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İmanın nuru, kardeşliğin adı

Kenan Toprakçı
29 Ekim 2026, Perşembe
İnsan, dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren bir arayışın içindedir. Kimi huzuru malda mülkte, kimi makamda mevkide, kimi de şöhretin geçici alkışlarında arar.

Oysa insanın hakikî saadeti, inandığı değerlerle yaşamasında, hak ve adalet ölçülerini gözetmesinde, kardeşlik hukukunu korumasında saklıdır. Çünkü hayat, yalnızca yaşamak değil; imanla anlam kazanmak, ahlâkla güzelleşmek ve insanlığa faydalı olmak sanatıdır.

Bu ifadeler, bir inancın ötesinde, bir hayat nizamının kapısını aralar. Kâbe, gönüllerin yönünü birleştirirken şehadet kelimesi, insanın yaratılış gayesini hatırlatır. İslâm’ın özünde tevhid, adalet, merhamet, doğruluk ve kardeşlik vardır. Peygamber Efendimizin (asm) hayatı ise bu değerlerin en güzel örneğidir. Onun ahlâkını kendimize rehber edinmek, sözümüzü doğrulukla, davranışımızı merhametle, hayatımızı hak ve adaletle süslemek demektir.

Adaletin olmadığı yerde güven zedelenir, hakkın korunmadığı yerde huzur kaybolur. Bir toplumun gerçek zenginliği, sahip olduğu servetle değil; haklıya hakkını teslim etmesiyle, mazlumu korumasıyla ve insanı insan olduğu için değerli görmesiyle ölçülür. Saadet, yalnızca şahsî mutluluk değildir; başkasının huzuruna da katkı sunabilmek, kimsenin hakkına girmeden yaşayabilmektir.

Kardeşlik ise önce baba ocağında öğrenilir. Aynı sofraya oturan, aynı sevinci paylaşan, aynı acıda birbirine omuz veren insanlar, hayatın ilk dayanışma derslerini ailede alır. Arkadaşlık dost otağında olgunlaşır; okulda paylaşmayı, yardımlaşmayı ve birlikte başarmayı öğreniriz. İnsan, bulunduğu her ortamda güzel ahlâkıyla iz bırakmalıdır.

Beyazın siyah ile yan yana duruşu gibi, farklılıklarımız da bir bütünün güzelliğini meydana getirir. Renklerin birbirini tamamlaması gibi insanlar da farklı kabiliyetleri, düşünceleri ve hizmetleriyle topluma zenginlik katar. Mesele aynı olmak değil, farklılıklarımızla birbirimizi tamamlayabilmektir.

Peki, adamlık nedir? Gerektiği anda hakkın yanında durmak, haksızlığa karşı sesini yükseltmek, emanete sahip çıkmak ve zor zamanlarda sorumluluktan kaçmamaktır. Gerçek şahsiyet, menfaatin değil vicdanın sesini dinlemektir. İnsanlığın nuru da işte bu vicdanın alnında parlar.

Unutmayalım ki iman, yalnızca dilde kalan bir söz değil, hayata yansıyan bir hakikattir. Kardeşlik, yalnızca söylenen bir kelime değil, yaşatılan bir değerdir. Adalet, yalnızca savunulan bir fikir değil, her şartta uygulanması gereken bir ilkedir.

Öyleyse yönümüz Kâbe’ye, sözümüz hakikate, yolumuz adalete, gönlümüz kardeşliğe dönük olsun. Çünkü insanı yücelten makamı değil ahlâkı, serveti değil vicdanı, iddiası değil amelidir. Saadet, imanla aydınlanan, adaletle sağlamlaşan ve kardeşlikle güzelleşen bir hayatın adıdır.

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan’ın emekli maaşı açıklamasına uzman ikazı: 7 milyon kişi en düşük maaşı alabilir

    Cumhuriyet ortak geleceğimizin güvencesidir

    İşte liyakatsizler ordusunu atayan bir mekanizma: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

    Fon vurgununun siyasî etkisi daha büyük

    Askeri harcamalar rekor kırdı - Küresel yoksulluğu ve gıda krizini derinleştiriyor

    13. Konya Kitap Günleri’nin ardından

    İspanya'daki iki hızlı trenin çarpıştığı feci kazada 68 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

    “Kimi tutukladınız, bakana ne oldu?”

    İlaçta tedarik sıkıntısı var

    Aliyev yine Türkiye'yi hedef aldı: "Önce aynaya bakın"

    İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı artıyor: Ulusal yas ilan edildi, maçlar ertelendi

    Milyarlık fon enkazında gecikmeli adım: İlk ödemelerin başlayacağı tarih açıklandı

    EBSAM Araştırması: Her 10 öğrenciden 6'sı akran zorbalığına şahit oldu!

    İsrail seçimlerinde gözler "Çift zarflı" oylarda

    Netanyahu ve Eisenkot çoğunluğu kaybetti, Filistinli partiler kilit konumda!

    Okul beslenme maliyeti bir ayda 2 bin 147 liraya yükseldİ

    Trump: Venezuela'yı 51. eyaletimiz yapalım

    İsrail'deki seçimlerde iki blok da hükümet kuracak sayıya erişemedi

    Geleceğimiz göçüyor

    Kongolu öğrenci Jules Maxence de İslâm’la şereflendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İspanya'daki iki hızlı trenin çarpıştığı feci kazada 68 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    13. Konya Kitap Günleri’nin ardından
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Fon vurgununun siyasî etkisi daha büyük
    Genel

    Askeri harcamalar rekor kırdı - Küresel yoksulluğu ve gıda krizini derinleştiriyor
    Genel

    İşte liyakatsizler ordusunu atayan bir mekanizma: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
    Genel

    İlaçta tedarik sıkıntısı var
    Genel

    “Kimi tutukladınız, bakana ne oldu?”
    Genel

    İşler istişareyle yapılmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.