"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Cumhuriyetin adı mı, hakikati mi?

Hasan GÜNEŞ
29 Ekim 2026, Perşembe
29 Ekim, Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Cumhuriyetin ilanı, tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir.

Ancak cumhuriyeti yalnızca krallığın veya padişahlığın bulunmadığı bir yönetim şekli olarak anlamak yeterli midir? Asıl mesele, iktidarın kime ait olduğu kadar nasıl kullanıldığı ve hangi hukukî sınırlar içinde tutulduğudur.

Fransız düşünürü Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi eserinde halkın iradesini ve ortak menfaati esas alır. Montesquieu ise hürriyetin korunması için devlet kuvvetlerinin birbirini dengelemesi gerektiğini savunur. Fransız Devrimi’nde krallığın yıkılmasına rağmen Jakobenler döneminde yoğun baskıların ve idamların yaşanması, cumhuriyet adının tek başına hürriyeti garanti etmediğini göstermiştir. Çoğunluğun desteği, hiçbir iktidara hukukun üstünde olma hakkı vermez.

Rousseau’nun halk iradesine verdiği önem ile Montesquieu’nün kuvvetler dengesi düşüncesi, farklı yönlerden aynı soruya işaret eder: Yönetim, milletin iradesini temsil ederken keyfîliğe nasıl engel olacaktır? Bunun cevabı yalnız seçim sandığında değil, seçimden sonra da hukukla bağlı kalmakta, hesap verebilmekte ve farklı fikirlerin serbestçe dile getirilebilmesindedir.

Cumhuriyetin Ölçüsü: Adalet ve Meşveret

Bediüzzaman Said Nursî, cumhuriyeti tarif ederken şu ölçüyü ortaya koyar: “Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.” Bu tarif, cumhuriyeti yalnızca bir isim olmaktan çıkarıp adalet, meşveret ve kanun hâkimiyeti esaslarına bağlar. Kuvvetin şahıslarda değil, kanunda olması gerektiğini vurgular. Kanunların da hak ve hukuka uygun olması gerektiğini ifade eder.

Bediüzzaman’ın dört halife dönemini cumhuriyet anlayışıyla irtibatlandırması da bu açıdan önemlidir. Halifeliğin babadan oğula geçen bir saltanat şeklinde olmaması; seçim ve biatın, meşveretin ve adaletin öne çıkması bu değerlendirmenin temelini oluşturur. Elbette o dönemin yönetimi modern cumhuriyet kurumlarıyla aynı değildir. Burada esas olan, yönetimin dayandığı prensiplerdir.

Bediüzzaman, meşru ve samimî muhalefeti de adaletin korunmasında önemli bir unsur sayar. Tarihçe-i Hayat’ta muhalefetin “muvâzene-i adalet” hususuna dikkat çeker. İktidarın denetlenmesi, yanlışlarının gösterilmesi ve kuvvetin tek elde toplanmasının önlenmesi, hür bir toplumun vazgeçilmez şartlarındandır.

İsimden Hakikate

Türkiye’de 1923’te cumhuriyet ilan edildi; ancak çok partili demokratik hayatın yerleşmesi zaman aldı. Tek parti döneminde muhalefet ve basın ciddi kısıtlamalarla karşılaştı. Oysa 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla meclis yeniden açıldı, siyasî partiler faaliyet gösterdi ve basın sansürü kaldırıldı. Bu açılım kesintisiz sürmedi; sonraki yıllarda siyasî istikrarsızlıklar ve baskılar yaşandı. Yine de Meşrutiyet tecrübesi, padişahlık döneminde de meclis, siyasî rekabet ve basın hürriyeti taleplerinin ortaya çıktığını gösterir. Cumhuriyet döneminde 1950’de iktidarın seçimle el değiştirmesi ise demokratik gelişim bakımından önemli bir dönüm noktası oldu. Gerçek cumhuriyetin ilk adımları atılmış oldu.

Bugün de mesele yalnızca Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak değildir. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge, basın hürriyeti, şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve muhalefetin serbestçe faaliyet gösterebilmesi, cumhuriyetin niteliğini belirleyen ölçülerdir. 

Cumhuriyet, demokrasi, adalet ve hürriyetle geliştirilmesi gereken bir yönetim anlayışıdır. Halk iradesinin hâkimiyeti ve hürriyet, insanlığın uzun tecrübelerle öğrendiği temel değerlerdir. Bunların ihmal edilmesi, toplumları büyük felâketlere sürükleyebilir. Önemli olan, cumhuriyetin yalnız adını yaşatmak değil, hakikatini hayata geçirmektir.

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhuriyet ortak geleceğimizin güvencesidir

    İşte liyakatsizler ordusunu atayan bir mekanizma: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

    Fon vurgununun siyasî etkisi daha büyük

    Askeri harcamalar rekor kırdı - Küresel yoksulluğu ve gıda krizini derinleştiriyor

    13. Konya Kitap Günleri’nin ardından

    İspanya'daki iki hızlı trenin çarpıştığı feci kazada 68 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

    “Kimi tutukladınız, bakana ne oldu?”

    İlaçta tedarik sıkıntısı var

    Aliyev yine Türkiye'yi hedef aldı: "Önce aynaya bakın"

    İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı artıyor: Ulusal yas ilan edildi, maçlar ertelendi

    Milyarlık fon enkazında gecikmeli adım: İlk ödemelerin başlayacağı tarih açıklandı

    EBSAM Araştırması: Her 10 öğrenciden 6'sı akran zorbalığına şahit oldu!

    İsrail seçimlerinde gözler "Çift zarflı" oylarda

    Netanyahu ve Eisenkot çoğunluğu kaybetti, Filistinli partiler kilit konumda!

    Okul beslenme maliyeti bir ayda 2 bin 147 liraya yükseldİ

    Trump: Venezuela'yı 51. eyaletimiz yapalım

    İsrail'deki seçimlerde iki blok da hükümet kuracak sayıya erişemedi

    Geleceğimiz göçüyor

    Kongolu öğrenci Jules Maxence de İslâm’la şereflendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İspanya'daki iki hızlı trenin çarpıştığı feci kazada 68 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    13. Konya Kitap Günleri’nin ardından
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Fon vurgununun siyasî etkisi daha büyük
    Genel

    Askeri harcamalar rekor kırdı - Küresel yoksulluğu ve gıda krizini derinleştiriyor
    Genel

    İşte liyakatsizler ordusunu atayan bir mekanizma: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
    Genel

    İlaçta tedarik sıkıntısı var
    Genel

    “Kimi tutukladınız, bakana ne oldu?”
    Genel

    İşler istişareyle yapılmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.