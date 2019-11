Mutabakatlara aykırı olarak…

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin askeri harekât yaptığı Fırat’ın doğusundaki Re’sulayn’da Türk askerlerinin Ankara tarafından adı “Suriye milli ordusu” olarak değiştirilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile “Suriye geçici hükûmeti”ni kurduğu ve bu hükûmet bünyesinde açılan “Re’sulayn Askerî Mahkemesi” önünde ÖSO militanlarıyla birlikte poz verdiği haberleri istifhamlara yol açtı.

Zira 2010’da AKP hükûmeti tarafından güncellenen 20 Ekim 1998 tarihli “Adana mutabakatı” ile en son Soçi’de teyid edilen “Astana mutâbakatı”nda öncelikle “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği” esas alınıyor; “Şam yönetiminin Suriye’nin BM’de temsil edilen meşru hükûmeti olduğu” açıkça kabul ediliyor.

Özetle, harekât sonrası Cumhurbaşkanı sık sık Suriye’nin kuzeyi için “Sonuçta buraları Suriye’nin kendi toprağı” derken, Ankara’dakiler her vesileyle “Suriye’nin siyasi birliği”nden dem vururken, “güvenli -tampon bölge” ile bu ülkenin “toprak bütünlüğü” bölünüp parçalandığı gibi, bu ülkenin topraklarında “mahkemeler” ve “fakülteler” kurmakla “siyasi birliği” parçalanıyor. Ve söz konusu mutâbakatlardaki taahhüde aykırı emrivakilerin Türkiye aleyhinde kullanılacağı kaydediliyor.

Gerçekten, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği”ni deklare eden Ankara’nın, -Resmi Gazete’de yayımlanan- Cumhurbaşkanı kararnâmesiyle bu ülkenin toprakları olan El Bab, Azez ve Afrin’’de Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı üç fakülte kurmasının izâhı nedir? (İnternet Haber, 4.1019)

İşsizlik muammaları

Ekim’in ilk haftasında elektrik ve doğalgaza gelen zamların ardından otoyol ve köprü geçiş ücretlerine de ortalama yüzde 20 zam yapıldığı ve peşinden vergi, harç ve cezâlara yüzde 22.8 yeni zamların eklendiği süreçte TÜİK’in enflasyonun yüzde 8.8 olarak göstermesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıkladığı işsizlik rakamları çarpıcı.

Ekonomistlerce “zam geldikçe enflasyonun düştüğü” garabeti sorgulanırken, ağır ekonomik kriz vartasında yüzde 14,3’ü bulan Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizliği gözardı ediliyor.

Oysa her ne kadar resmi rakamlarla sekiz milyonu aşan işsiz gösterilse de, iş bulmaktan ümidini kesen ve iş aramaktan vazgeçip İş Kur’a başvurmayan işsizler de eklendiğinde Türkiye’deki işsizler ordusunun on üç milyonu bulduğu belirtiliyor. En büyük işsizlik ise, her üç gençten birinin işsiz olduğu “genç işsiz kesimi”nde.

Bütün bunların yanısıra çarpıcı olan husus, Bakan’ın peşpeşe açıkladığı “ekonomi programları”nda büyük iddialarla duyurduğu ve Cumhurbaşkanı’nın her fırsatta tekrarladığı “2019’da 2.5 milyon işsize istihdam edilecek” sözünün âdeta unutulması.

Bir diğer garabet, işsizlere dağıtılmak için oluşturulan “İşsizlik Fonu”nda biriken 130 milyar liranın ancak 8 milyar lirasının işsizlere ödenmesi; geri kalan 122 milyarın nereye gittiğinin bilinmeyip bir muamma olarak kalması…

İktidarın ibret verici serüveni

Kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’ne arazi tahsisinin iptaline dair “iktidar medyası”nda çıkan haberleri 28 Şubat ve 17-25 Aralık sürecine benzeten eski Başbakan Davutoğlu’nun facebook hesâbından yaptığı açıklamalar, siyasi iktidarın nereden nereye geldiğini gösteriyor. (4.11.19)

28 Şubat’ta, 17-25 Aralık sürecinde, kesinleşmemiş iddianâmeler, üretilmiş sahte deliller, hukuk diline çevrilmiş iftiralarla alternatif görüşün ve son tahlilde milletin önünün kesilmeye çalışıldığını” belirten Davutoğlu’nun “Türkiye’de değişen hukuk anlayışı”na dikkat çekmesi manidar.

“Son 20 yıldır demokrasi diyenlerin geldiği nokta ibret vericidir. Yaşananlar, bundan sonra ne tür hukuk garabetleri ile karşılaşılacağının, yargının ve basının ne tür amaçlarla kullanılacağının da işaretlerini vermektedir. Haksızlıkların kalıcı olmadığını geçmişte bu ülkede toplum mühendisliği yapmak isteyenlerin düştüğü durum açıkça göstermektedir” ifâdeleri, kendisinin de geçmişte bakan ve başbakan olarak yer aldığı AKP iktidarının ibret verici serüvenini ortaya koyuyor.