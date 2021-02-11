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11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Önce “demokratik parlamenter sistem”

Cevher İLHAN
11 Şubat 2021, Perşembe
“Millet ittifakı”nın “demokratik parlamenter sistem” hazırlıklarını hızlandırmasına karşı “iktidar bloku”nun gündemi karartma amacıyla ortaya attığı “yeni anayasa”, sistem tartışmasını kızıştırdı.

Geçmişe dönersek; I. Meşrûtiyet’in ilânıyla 23 Aralık 1876’teki Kanun-u Esâsi’de “yasama kuvveti Meclis-i Umumidir, kanun teklif hakkı Meclis-i Mebusanındır” denilir. 23 Temmuz 1908’de ilân edilen II. Meşrûtiyet döneminde 8 Ağustos 1909’daki Kânun-u Esâsi’nin tâdilinde bu yetki sürdürülüp “padişahın Meclis’in hâkimiyeti içinde hareketi” belirlenir. 20 Ocak 1921 tarihli 23 maddeden müteşekkil Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu’nda ise “yasama ve yürütme kuvveti Meclis’e verilir.” 

Yine 20 Nisan 1924’teki Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu’nda Büyük Millet Meclisi’nin “yegâne yasama mercii olduğu” teyid edilir; “hâkimiyet bilâ kayd-ü şart (kayıtsız-şartsız) milletindir, teşrî salâhiyeti (yasama/kanun koyma) ve icrâ kuvveti Büyük Millet Meclisi’nde temerküz eder” ve “Meclis, teşrî salâhiyetini bizzat istimal eder” cümlesiyle yasama yetkisinin sadece Meclis’te olduğu tasrih edilir. 

Akabinde “ahkâm-ı şer’iyye’nin (kanun hükümlerinin) tenfizi (yürütülmesi), kavâninin vaz’ı (kanunların çıkarılması), tâdili (değiştirilmesi), tefsiri (yorumlanması), fesih ve ilgâsını bizzat Meclis ifâ eder” ibâresiyle Meclis’in yasama ve denetim yetkileri tek tek sayılır. 

MECLİS’İN YASAMA YETKİSİ DEVREDİLMİŞ!

Keza 9 Temmuz 1961 Anayasasında da “yasama yetkisi TBMM’nindir, bu yetki devredilemez” kaydı konulur. Ve halen yürürlükteki -1982- 12 Eylül “darbe anayasası”nın 7. maddesinde bile “Yasama yetkisi Türk milleti adına TBMM’nindir, bu yetki devredilemez” cümlesiyle Bakanlar Kuruluna sadece bazı konularda kanun hükmünde kararnâme çıkarma yetkisi verilir.

Ne var ki “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi”nde, Meclis’in güvenoyu, gensoru, milletvekillerinin bakanlara sözlü soru ve bütçe hakkının kaldırılmasıyla denetim yetkisi fiilen ortadan kaldırılırken, “yasama yetkisi” de devredilip paylaşılıyor. 

1205 Manga Carta’dan bu yana demokrasilerde parlamentoların en temel yetkilerinin başında gelen, halktan toplanan vergilerin halkın temsilcilerinin kararıyla harcanmasını öngören bütçe hakkı Meclis’ten alınmış. Meclis, Saray’ın bütçesini “onay”la kalmış. 

Kısacası, “tek kişilik sistem”e örnek gösterilen “Amerikan başkanlık sistemi”nde bütçe, yüksek bürokrasi ve büyükelçi atamaları onaylayan Kongre’nin başkanı çok güçlü ve etkin denetimine mukabil, Türkiye’de Meclis’in denetim mekanizması ortadan kaldırılmış. 

Kamu idârelerinin bütün gelir ve giderleri ile mallarını, hesap ve işlemlerini TBMM adına denetlemekle yükümlü Sayıştay’ın denetim yetkisi tırpanlanırken, denetici raporları Meclis’e gönderilemiyor. En önemli kurumlardan oluşturulan Varlık Fonu da bütçe ve Meclis denetimi dışı. 

Dahası, atanmış bakanlar Meclis’e gelip milletvekillerinin sorularına cevap verme, eleştiri ve talepleri dinleme zahmetine bile girmiyor; bütçe görüşmelerinde gelişlerinde ise seçilmiş milletvekillerine tahkir cüretinde bulunuyorlar.  

“YENİ ANAYASA” MANİPÜLASYONUNA KARŞI...

Milletvekillerinin soru önergelerine on beş gün içinde cevap verilmesi gerekirken, üzerinden yıllar geçen binlerce soru hâlâ cevapsız. Son iki yılda Meclis’e sunulan 29 bin 218 soru önergesinden 12 bin 771’i cevapsız kalmış.

Buna göre, 27. yasama döneminde 1166 sorudan ancak 348’ine cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, toplam 6 bin 359 sorudan 2 bin 802’sini cevaplamış. Aile Bakanlığı 495 sorudan sadece 7’sine, Adalet Bakanlığı 3 bin 553 sorudan 125’ine cevap verirken 3 bin 274 önerge cevapsız kalmış.

Böylece, milletvekillerinin bilgi edinme ve denetleme amacıyla verdiği yazılı soru önergelerine cevaplar yüzde 85’ten yüzde 26’ya düşmüş.

Böyle bir tabloda, son anketlerde ve kamuoyu araştırmalarında AKP’nin yüzde 30.3’e indiği, 39.6’nın altında kalan “cumhur ittifakı”na karşı “millet ittifakı”nın yüzde 48.3’le arayı açtığı süreçte, “yeni anayasa” benzeri “nevzuhur konular” tamamen bir gündem saptırması olarak ortaya atılıyor.

Oysa “demokratik özgürlükçü bir anayasa” için öncelikle demokratik bir ortamın olması ve “demokratik parlamenter sistem”in hayata geçirilmesi gerekiyor. Aksi halde “otoriter rejim”de “demokratik özgürlükçü anayasa” çıkmaz, daha da “otoriter bir anayasa” çıkar. 

“İktidar cephesi”nin “yargı reformu” gibi “yeni anayasa” manipülasyonlarına karşı “millet ittifakı” ve muhalefet, “demokratik parlamenter sistem” çözümünü esas alan güçlü irâdeyi sürdürmeli…

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