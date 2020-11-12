“Şahsîleştirilmiş politikalar”ın akıbeti…

Bir bakanın sosyal medya mecraları üzerinden “istifası”nın yirmi yedi saat “iktidara ilişik medya”da yer almamasından hicâp duyulacak yerde, tam bir “teslimiyet psikolojisi”yle “medhiyeler” dizilerek, kendinden menkul “hikmetler” izâfe edilerek “sürecin başarılı yürütüldüğü” saptırması, ucube “tek adam yönetimi” gibi Türkiye’ye has bir “gazetecilik” olsa gerek!

Vakıa şu ki, meseleyi magazine boğan indî “güzellemeler”le örtbasa yeltenme zavallılığına düşen “yandaş yorumcular”ca çarpıtılsa da “itirazlı istifa”nın arka plânındaki vahametler bir bir ortaya çıkıyor.

Bunların başında, her fırsatta kendilerini “yerli” ve “milli” olarak lanse edip muhalefeti “gayrı millilik”le, hatta “hıyânet”le suçlayan siyasi iktidarın vaziyetini Amerikan seçimlerine göre uyarlaması geliyor.

ABD’YE GÖRE “REVİZE”

Görünen o ki BM’nin bütün kararlarına, uluslararası hukuka ve kurallara aykırı olarak “İsrail’den ziyade İsrailci” kesilip tek taraflı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilân eden, milletlerarası yasaları çiğneyerek Amerikan Büyükelçiliğini Filistin’in başkentine taşıyan, yeni “Yahudi yerleşim birimleri”yle İsrail’in işgalini genişletmesini cüretlendiren, Suriye’ye ait Golan tepelerindeki İsrail işgalini tanıyıp arka çıkan ve İran’la yapılan “nükleer anlaşma”yı bozan, en son “Suriye’den çekiliyoruz” deyip asker sayısını arttıran, Suriye’nin kuzeyinde 50 bin TIR dolusu silâh ve mühimmat gönderdiği PYD/YPG militanlarıyla conilerin devriye gezmesini sağlayan ve abes - aşağılayıcı “mektup”la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na “aptal olma, akıllı ol!” pervâsızlığını gösterdiği halde tek kelime “özür” dilemeyen Trump’la “şahsi ilişkiler”e endekslenen dönemin kapanmasıyla Saray yönetimi, “yeni Amerikan yönetimi”ne göre revize ediliyor!

Belli ki “Türkiye ekonomisini mahvederim!” diye “tehdit tweetleri” savuran “dostum Trump”la kapalı kapılar arkasında kotarılan, “Ey Amerika!”, “Ey Trump!” diye görünüşte rest çekmelerle, atıp tutan hamasi nutuklarla kamuoyunun yanıltıldığı akıbetsiz politikaların sonu gelmiş.

Siyonizmin “arz-ı mev’ud (vaad edilmiş topraklar)” üzerinde kurulması ütopyasına dayanan “büyük İsrail projesi”ne ortam oluşturma maksatlı “Siyonist ilhak planı” olan, Trump’la Netenyahu’nun ortaklaşa açıkladığı “yüzyılın plânı”nı Siyonist ve Evangelist danışmanlarla birlikte hazırlayan Trump’ın kıdemli danışmanı - asistanı ve Yahudi damadı Jared Kushner’le Whatsapp üzerinden iletişim kuran, Beyaz Saray’da görüştüğü Trump’la Erdoğan arasındaki “yeni nesil iletişimi” sağlayan damat Bakan’la “yakın işbirliği ve dostlukları”nın artık bir işe yaramayacağı artık ortaya çıkmış.

Biden’e göre yeni bir “düzenleme”ye gidiliyor.

TÂVİZ SİNYALİ

Ancak vahim olan, Trump’ın“mektubu”ndaki “senin sorunlarını çözmek için çok çalıştım” şantajıyla “Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası” (CAATSA) yaptırımlarının uygulanmasından duyulan tedirginlikle peşinen yeni Amerikan yönetimine “tâvizkâr politikalar”ın sinyalinin verilmesi.

Buna göre, Türkiye’nin S-400’leri teslim almasıyla başlayan süreçte, yeni Başkan’ın yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi, mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi, ABD mali kuruluşlarından ve uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesiyle başlayan yaptırımlara mâruz kalınması söz konusu.

Keza Türkiye’yi milyarlarca dolar ceza almakla karşı karşıya bıraktıran Halk Bankası davasının yeniden devreye sokulması, Ermeni meselesinden Kıbrıs krizine kadar birçok konuda Türkiye’nin daha ağır bedellerle karşı karşıya bırakılması.

Drtak akla ve istişâreye dayanmayan, devletten devlete kurumsal olmayan, tamamen kapalı kapılar arkasında “şahsi ilişkiler”e dayanan, iç politikada hamasete âlet edilen “şahsileştirilmiş güdük dış politika”nın akıbeti bu.