"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

Şimdi de “revize” tezgâhı

Cevher İLHAN
28 Mayıs 2024, Salı
Seçim sonrası propaganda edilen suni “yumuşama-normalleşme” havasının, “yeni anayasa” iddiasının kısa sürede dağılması üzerine bu kez “anayasayı revize” ortaya atılıyor.

Türkiye’nin “hibrit/melez demokrasi”den “otoriter rejimler” arasına düşüren, hak ihlâleriyle hukukta, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığında en dibe vurduran “tek adam rejimi”nin şekli göz boyamalarla “makyajlanması” taktiği güdülüyor. Ekonomik çöküşten dış politikadaki fiyaskoya Türkiye’nin problemleri konuşulmaması, milletin gerçek gündeminin karambole getirilmesi hedefleniyor.

Bundandır ki “tek kişilik hükûmet”te yasama ve denetim yetkisi tırpanlanan, en tabii hakkı olan bütçe yapma hakkı elinden alınıp Saraya devredilen Meclise bazı yetkilerinin göstermelik olarak iâdesi benzeri “havuçlar” gösteriliyor.

SAMİMİYETSİZLİK AÇIKÇA İFŞA OLUYOR…

Aslında son iki ayda siyasi iktidarın keyfilikleri, “yeni anayasa” iddiasını, demokratikleşme ve hukuk samimiyetsizliğini ifşa ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için “yüzde 50+1” yerine “40+1”in ortaya atılması bunların başında geliyor.  

Ve ne “kamuda tasarruf paketi”nde, ne eğitim câmiasının görüşü alınmadan alelâcele çıkarılan “yeni müfredat” oldubittisinde, ne “savaş ve seferberlik ilânı”nı apar topar tek başına Cumhurbaşkanı’na veren “seferberlik yönetmeliği”nde ve ne de “9. yargı paketi”yle “etki ajanlığı taslağı” emrivakisinde Meclis’le, muhalefetle, sivil toplumla ciddi istişâre yapılmadı.

Bir yandan iktidar mahfillerinden en üst düzeyde muhalefet belediyelerine yeniden “kayyım atanacağı” sinyalleri çakılırken, diğer yandan “tasarruf” perdesinde yine muhalefet belediyelerini iş yapamaz, kredisini sağladıkları projelerini gerçekleştiremez duruma düşürme, başarısız kılma komplosu kuruluyor. İlgili Bakan, muhalefet belediyelerinin gelirlerine el koymaya hazırlandığını bildiriyor.

“OTORİTER REJİM”İ PEKİŞTİRME PLÂNI

“Demokratikleşme”nin olmazsa olmazı olan demokratik eğitimi katleden 12 Eylül darbesinden kalma YÖK’ün yapısının demokratikleşmesine, siyasetin demokratikleşmesi için siyasi partiler ve seçim kanunun düzeltilmesine yanaşılmıyor.

Bu arada iktidardakilerin, topyekûn muhalefeti tahkir eden “zehirli nefret dili”yle muallel kamplaştırma ve kutuplaştırma siyaseti tam gaz sürerken, “tepeden tâlimat”la hukuka ve Anayasaya açıkça aykırı olarak Anayasa Mahkemesi ile AİHM’nin özellikle “hak ihlâlleri”  kararlarının uygulanmasına dair en ufak bir irâde beyânı yok. 

Özetle “tek kişilik yönetim’in eksikliklerinin giderilmesi”nden söz edilirken, tek kelime “tek kişilik rejim”in tasfiyesinden bahsedilmiyor. “Tek adam rejimi”, yetkilerini paylaşma değil, pekiştirme peşinde. Bu hesapla “güçlendirilmiş parlamenter sistem” irâdesini ifna etme emelinde. “Yumuşama-normalleşme süreci”ni ağır kayıpla geçirdiği mahalli seçimlerdeki travmayı atlatma, iktidar partisini konsolide etme; Erdoğan’ın siyasi ömrünü uzatma gayretinde.

Buna karşı “demokratik muhalefet”in, iktidar partisi ile ortaklarının “yeni anayasa revizesi tezgâhı”na gelmemesi; “otoriter rejimi” tahkim tuzaklarına dikkat etmesi gerekiyor. 

Okunma Sayısı: 32
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Konut üretimi durma noktasında

    Kreş fiyatları asgari ücreti geçti

    BM: Gazze yeryüzündeki 'cehennem'dir! Dün geceye ait görüntüler de bunun bir başka ispatı!

    Azerbaycan, Fransa'yı uyardı

    ABD'deki şiddetli fırtınada 18 kişi öldü

    Savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddetti

    İsrail, UAD'nin durdurmasını istediği saldırıları sürdürüyor

    İsrail’e silah ambargosu uygulanmalı

    Gerçek bir soykırım

    Kara lekenin 64. yılı

    Kriz, ruh sağlığını da bozuyor

    Bu maaşlarla yaşanmaz

    İsrail, Refah'ta çadırları da bombaladı: En az 40 Filistinli katledildi

    Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan etti

    Hukuku tanımayan bir yargı kabul edilemez

    Emeğe saygı yoksa ekonomi düzelmez

    Üretimin düşmesi, gıda fiyatlarının artması demektir

    1000. buluşma

    Sonuçlarının iptal edildiği yerlerde seçim

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çoğu gitti, azı kaldı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cizre’nin ilmî ve mânevî havası
    Ali FERŞADOĞLU

    Ümmet dalalette ittifak etmez!
    Nahit Topaloğlu

    Şapka deyip geçmeyin! -1
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Muhammet ÖRTLEK

    Çin-Pakistan- Afganistan üçgeni-4
    Nejat EREN

    Fedakârlık ve Risale-i Nur mesleği -2
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Avrupa gelecekte nereye evrilecek?
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.