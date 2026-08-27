Hüseyin hüznü

Yeğenim Hüseyin Erkam’ın ardından…

Bazı acılar vardır, kelimeler onları anlatmaya yetmez. Bazı ayrılıklar vardır, insanın yüreğinde derin bir iz bırakır. Hele ki bir çocuk, henüz hayatın baharında iken aramızdan ayrılmışsa, hüznün tarifi daha da zorlaşır.

Yeğenim Hüseyin Erkam’ın vefatı, hepimizi derinden sarstı. Onun ardından duyduğumuz bu büyük acı karşısında dilimizden önce gönlümüz konuşuyor. Fakat iman bize, hüznün içinde teselliyi; ayrılığın içinde kavuşmayı; ölümün arkasında ebedî hayatı gösteriyor.

Üstad Bediüzzaman’ın, evladını kaybeden mü’min bir babaya hitaben ifade ettiği şu hakikat, bugün Hüseyin Erkam’ın ardından yüreğimize bir teselli oluyor: “Vefat eden çocuk, bir Hâlık-ı Rahîm’in mahluku, memlûkü, abdi ve bütün heyetiyle Onun masnûu ve Ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşı idi.”

Evet, Hüseyin bize Allah’ın emanetiydi. Bir müddet aramızda kaldı; sevgisiyle gönüllerimize dokundu. Şimdi ise emaneti veren Rahîm-i Zülcelâl, onu kendi rahmetine aldı.

Kur’ân’ın müjdesiyle, iman edenlerin bulûğ çağına ulaşmadan vefat eden evlatları Cennette ebedî çocuklar olarak yaşayacaklar. Anne ve babaları için birer saadet vesilesi ve şefaatçi olacaklar.

Bu sebeple gözlerimiz yaşlı, yüreğimiz mahzun olsa da ümitsiz değiliz.

“El-hükmü lillah.” (Hüküm Allah’ındır. [Mü’min: 12]) O verdi, O aldı. Biz de “Elhamdülillahi alâ külli hâl” (Her hâl üzere Allah’a hamd olsun) diyerek Rabbimizin hükmüne teslim oluyoruz.

Kur’ân-ı Kerîm’in bildirdiği gibi: “Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra hepiniz Bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut: 57)

Ölüm, iman nazarında bir yok oluş değildir. Bediüzzaman’ın ifadesiyle ölüm; “Bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır.” Demek Hüseyin Erkam için ölüm, ebedî hayatın kapısını açan bir geçiştir.

Biz burada Hüseyin’in hüznünü taşıyoruz; fakat onun için Cennet’in sevincini ümit ediyoruz.

Ey güzel Hüseyin... Sen şimdi bizim göremediğimiz bir âlemde, Rabbimizin rahmeti altındasın. Biz seni özleyeceğiz. Adını andıkça gözlerimiz dolacak. Fakat iman ediyoruz ki bu ayrılık ebedî değildir.

Bir gün, Allah’ın izniyle, yeniden buluşacağız.

Rabbim Hüseyin Erkam’a rahmet ve mağfiret eylesin. Onu Cennetü’l-Firdevs’inde ebedî bir saadete mazhar kılsın. Başta anne ve babası olmak üzere bütün ailemize, akrabalarımıza ve sevenlerine sabr-ı cemil ihsan eylesin.

Hüseyin’in hüznünü, imanımızın tesellisiyle taşıyoruz.

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn...