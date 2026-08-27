"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Verirken sahipleniyor muyuz?

Servet GİRASUN
27 Ağustos 2026, Perşembe
İnsan bazen farkına varmadan çok ince bir imtihanın içine düşebilir.

Bir ihtiyaç sahibine yardım eder, onun sevincine ortak olur, duasını alır. Fakat zamanla kalbine görünmeyen bir duygu yerleşmeye başlar. Yardım ettiği kişinin sadece kendisinden yardım almasını ister. Başkasının da ona destek olduğunu duyunca içten içe rahatsız olabilir. Hatta bunu diliyle söylemese bile içinden bir ses, “Ben bunca emek verdim.” diye fısıldayabilir.

İşte tam bu noktada durup kendimize şu soruyu sormalıyız: Gerçekten Allah rızası için mi veriyorum, yoksa farkında olmadan verdiğim kişi üzerinde bir hak mı iddia ediyorum?

Kur’ân-ı Kerîm, ihlâsın en güzel örneklerinden birini şöyle anlatır: “Biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.”¹

Demek ki gerçek infak; teşekkür beklemeden, takdir aramadan ve karşılık istemeden verebilmektir.

Resûl-i Ekrem (asm) de ihlâsın değerini anlatırken, kıyamet gününde Allah’ın arşının gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insandan birini şöyle haber verir: “Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde gizlice sadaka veren kimse...”²

Çünkü gizlenen sadaka, çoğu zaman ihlâsın da muhafaza edilmesine vesile olur. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri de İhlâs Risalesi’nin daha ilk düsturunda meselenin özünü şu cümleyle ifade eder: “Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.”³

Ne kadar kısa, fakat ne kadar derin bir ölçü... Üstad Hazretleri burada bize çok önemli bir hakikati ders veriyor. Bir iyilik yaptığımızda bütün gayemiz Allah’ın rızasını kazanmak olmalıdır. Eğer O razı olmuşsa insanların övmesi de, teşekkür etmesi de, bizi tercih etmesi de ikinci planda kalır. Çünkü biz netice için değil, rıza-yı İlâhî için hareket ederiz.

Cenab-ı Hak her gün milyarlarca kuluna rızık veriyor. Güneşini herkes için doğduruyor, yağmurunu herkesin üzerine yağdırıyor. Bir kuluna verdiği nimet, diğer kuluna verdiğini eksiltmiyor. Hiçbir kuluna da “Ben sana verdim, artık başkasına gitme.” demiyor.

Biz ise bazen küçücük bir iyiliği bile sahiplenebiliyor, verdiğimiz kişiyi farkında olmadan kendimize bağlamak isteyebiliyoruz. Belki de yeniden öğrenmemiz gereken şey, yardım etmekten önce ihlâsla yardım etmektir.

Çünkü ihlâsla verilen küçük bir iyilik, gösterişle verilen büyük bir yardımdan Allah katında daha kıymetlidir. Rabbimiz bizleri verdiğini sahiplenenlerden değil, verdiğini sadece O’nun rızası için yapan ihlâslı kullarından eylesin.

Dipnotlar

1- İnsan Suresi, 9.

2- Buhârî, Zekât, 16; Müslim, Zekât, 91.

3- Lem’alar, Yirmi Birinci Lem’a (İhlâs Risalesi), Birinci Düstur, s. 62-63.

Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bloomberg: Rusya, Ukrayna'ya karşı son çare olarak "taktik nükleer silah" kullanabilir

    Nepal'de meydana gelen büyük selde 157 kişi öldü - Yüzlerce kişi kayıp!

    Fenerbahçe, Fransa'dan Şampiyonlar Ligi biletiyle dönüyor

    ABD’de de vicdan sahipleri var

    Nepal-Çin sınırında yüzlerce kişiden haber alınamıyor

    "İran'la savaş çok yakında sona erecek"

    'Bitmeyen' hat yapmışlar

    Hakları ödememek için dava bahanesi

    Gıda enflasyonunda en öndeyiz! Fark yüzde 24

    2026-MEB-AGS sonuçları yeniden açıklandı

    2026-MEB-AGS sonuçlarına ilişkin açıklama

    Yunanistan'da bu yıl Batı Nil virüsü vakaları 2018'deki rekoru aşabilir

    Sosyal medya çocukların psikolojisini bozuyor

    Yangına benzinle koşuyor

    Mesele yalnızca yol yapmak değil ki

    Hürmüz’de 6 ayda 20 denizci öldü

    İran: Tamamen hazırlıklıyız

    Zaferler ayına yakışmıyor - Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Bu muamele kabul edilemez

    İsrail, Avrupa Birliği kurumlarına da saldırıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fenerbahçe, Fransa'dan Şampiyonlar Ligi biletiyle dönüyor
    Genel

    Nepal'de meydana gelen büyük selde 157 kişi öldü - Yüzlerce kişi kayıp!
    Genel

    Bloomberg: Rusya, Ukrayna'ya karşı son çare olarak "taktik nükleer silah" kullanabilir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.