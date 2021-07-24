Yargıda “siyaset vesayeti”

VAZİYET

Bayram öncesi yoğun gündemde yeterince tartışılmayan bir husus da Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında “hak ihlâli” kararına rağmen altı gün gecikmeyle milletvekillik hakkının iâdesi odu.

AYM Enis Berberoğlu’nu emsal göstererek vermesine rağmen yine bir yığın tartışmanın ardından yoğun tepkiler üzerine Meclis Başkanlığı kararı Meclis’te okutmak durumunda kaldı.

Ancak Anayasanın 153. maddesindeki “Anayasa Mahkemesinin kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” açık hükmü ortada. “Hak ihlâline uğradığı ve yeniden yargılanması gerektiği” halde, yerel mahkemece kararın gereğinin yerine getirilmemesinde diretilmesi vahameti su yüzüne çıkardı.

Milletvekillerinin Meclis içinde ve dışında açıkladıkları düşünce ve ifadelerinde “yasama dokunulmazlığı”na sahip olmalarına karşı beş yıl önce attığı bir tweeti retweet etti diye tam bir siyasi operasyonla milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu hakkında AYM’nin “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade özgürlüğünün açık ihlâli”yle temel haklarının gasp edildiğinin yeniden teyidine rağmen tahliyesinin geciktirilmesi bile tek başına Türkiye’de yargının içinde düşürüldüğü vaziyeti ele verdi.

Bu vaziyet, öncelikle “hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve tâlimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” esasını getiren “mahkemelerin ve hâkimlerin görevlerinde bağımsızlığını” teminat altına alan “Anayasanın 138. maddesinin öldüğü”nün son bir ilânı oldu.

Ve AYM Başkanı’nın “Vesayet altındaki yargısal akıl ise adâleti tesis edemez. Akıllarını ve vicdanlarını başkalarına teslim edenlerin yaptıkları ve yaşattıkları hukuksuzluklara hep birlikte şahit olduk” ifadesiyle dile getirdiği “Hukuk ve adalet açığı bir ülkenin geleceği bakımından her türlü açıktan daha tehlikelidir. Zira bu açık, temeli adalet olması gereken devlete yönelik toplumsal güveni ve inancı zedeleyecektir” gerçeğini bir defa daha ortaya çıkardı.

GARABET

“Avara kasnak” tepkisi

Bilindiği gibi başta muhalefet partileri liderleri olmak zere milletvekillerin ve heyetlerinin il-il, ilçe- ilçe Anadolu’yu dolaşıp esnafı, çiftçiyi, vatandaşları ziyaretle derlerini dinlemelerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı “avara kasnak gibi geziyorlar” demişti.

Buna göre Cumhurbaşkanı, muhalefetin vatandaşın ayağına gidip problemlerini yerinde tesbitini “bir işe yaramayan, gereksiz ve faydasız bir iş” olarak görüyor.

Bununla bütün anketlerde partisinin ve partisini başını çektiği “cumhur ittifakı”nın oylarının düşüşünün devam etmesi panik ve telâşıyla bir yandan seçimlere daha iki sene var derken diğer yandan “kapı kapı gezin!” tâlimatını verme çelişkisine düşüyor. Dahası, bir yandan güya eleştirirken, diğer yandan partisinin teşkilâtına bir nevi “siz de avara kasnak gibi olun” diyor!

Belli ki çöken ekonomide, her alandaki başarısızlık vartasında milletin içinde dolaşamayan “iktidar cephesi” mensupları, muhalefetin demokratik yönetimlerin temel niteliklerinden olan halkın dertlerini dinlemesinden oldukça rahatsız.

Bu tepkiyle “biz memleketi avara kasnaklarına emanet edemeyiz” garip çıkışıyla “milletin verdiği yetki olan iktidarı vermeyiz” deme garabetine kadar vardırıyor.

Bundandır ki muhalefet liderleri “Memleketi millet ‘millet ittifakı’na memleketi teslim edecek, daha güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz” cevabını veriyorlar.

TESBİT

“İsraf genelgesi” tezadı...

Gerçek şu ki AKP iktidarında defalarca çıkarılan ve halka karşı bir propagandanın ötesine geçmeyen “israf genelgeleri” her yönüyle lâfta kaldı.

Tartışmaların başında, tam da Kuşadası’ndaki 400 odalık yazlık sarayın gündeme geldiği sırada, 2019’da 3.6 milyar lira masrafla israfın başını çeken bin odalı Saray’ın son “israf genelgesi”nde Cumhurbaşkanlığı ile Meclis Başkanlığı’nın istisna edilmesi oldu.

Vakıa şu ki son “israf genelgesi” on dokuz yıllık AKP iktidarında -şimdiye kadar- bütün bu israfların yapıldığının ve büyük vaadlerle çıkarılan “israf genelgeleri”ne rağmen taahhüd edilen “tasarruf”un bizzat iktidardakiler tarafından yapılmadığının açık itirafıydı.

Zira elektriğe son üç yılda yüzde 122 zammın yapıldığı zam sağanağında, milyarlık ihaleleri alan “yandaş şirketler”e bir defada yüzlerce milyon dolar vergi borçları silinirken, emekliye 20-30 lira daha vermemek için emekli maaşlarına zammın 1 Temmuz gecesi açıklandığı vartada özellikle Saray’ın on üç uçağına dair tartışmalar “israf”ın âdeta bir göstergesi olarak sırıttı.

Bu hususta başta Katar Emiri’nden alınan yarım milyon dolarlık lüks uçak olmak üzere hâlen Cumhurbaşkanlığı’nın elinde on iki ya da on üç uçakla üç helikopterin olması “tek kişilik yönetim”de devletteki bu lüks uçak israfı furyasını açığa çıkarırken, “israf genelgesi”yle “tasarruf çağrıları”nı daha baştan akamete uğrattı.

Ve “israf tartışması”sındaki tezadı ve “samimiyet(sizliğ)i” bir defa daha deşifre etti.

SÖZÜN ÖZÜ

“İtirafnâme…”

“AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, 18 yıllık itirafnâme mahiyetinde İnsan Hakları Eylem Planını açıkladı. İnsan sormadan edemiyor; 18 yıldır bu kadar hukuksuzluk ve hak ihlâli üreten bir hukuk düzenini bilmenize rağmen niye sürdürdünüz?”

Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı