Okuduğu gazetesini komşularına verirdi

İZMİR’DEN AHİRETE UĞURLADIĞIMIZ NUR TALEBELERİ ALBÜMÜ - 4

İBRAHİM YENİPAZAR



1936 doğumlu. Otuzüç yaşında iken 1969 yılında Risale-i Nurlar’la tanışmıştı. Mesleği camcılık olduğu için herkes onu Camcı İbrahim Ağabey olarak tanıdı. 1970 yılında ders yapılırken alınarak 3-4 ay hapiste yattı. Risale-i Nurlar’ı tanıyınca hayatı değişmiş, namazlarını aksatmadan kılmaya başlamış, kötü alışkanlıklardan hep uzak durmuş, çocuklarını da bu terbiye ile yetiştirmeye gayret etmişti. İzmir’in tanınmış Nur Talebelerinden Hüseyin Çağdır’la da çok samimî görüşüyorlardı. Vefatına kadar hep Salı dersleri evinde olurdu. 1985 yılında 49 yaşında iken ebedî âleme göçtü. Geride bıraktığı evlâtları onun yolundan yani Risale-i Nur yolundan hiç ayrılmadılar. Allah rahmet eylesin...

HÜSEYİN GÖRMENOĞLU

1950 doğumlu. Risale-i Nurlar’ı tanıdıktan sonra hayatı değişmişti. İzmir Karabağlar’da inşaat malzemesi satışı yapıyordu. Ayrıca katıldığı Risale derslerinde güzel alkolsüz esanslardan getirir, hem satışını yapar, hem de ikram ederdi. Bir ara arı poleni satışı da yaptı. Hatta Yeni Asya Gazetesi’ne verdiği ilânlarla kendini bütün yurt sathında “Bay Polen” olarak tanıtmıştı. Hemen hemen her yıl umreye gitmeye çalışırdı. Mukaddes topraklara yaptığı ziyaretin sayısını belki kendi de bilmiyordu. Müdavimi olduğu Risale-i Nur dersine gitmek için evinden çıktığı sırada kalp krizi geçirdi. 68 yaşında dünyadaki misafirliğini tamamlayarak berzah âlemine göçtü. 17 Nisan 2018 Allah rahmet eylesin...

Hakkında, 29 Nisan 2018 tarihli Yeni Asya’da çıkan Hasan Şen’in yazısı şöyle: Semavat âleminde sayısız yıldızlar olduğu gibi dünyamızda da yıldız insanlar vardır. Bunlardan birisi de yarım asra yakın beraberliğimizle, boşluğu kolay doldurulamayacak olan Hacı namıyla andığımız hem Hacca gidip hacı olmuş, hem de sayısını bilemediğimiz umreleri ile tanıdığımız Hüseyin Görmenoğlu kardeşimizdir. Yeni Asya sevdalısı olan bu kardeşimiz daha önceleri hırdavat dükkânında gelen gidenlere Yeni Asya Gazetesi verdiği gibi komşularına da dağıtmayı ihmal etmez ve hergün bu şekilde sekiz on gazete alıp dağıtırdı. Risale-i Nur derslerini hiç kaçırmak istemez ve uzak yakın her tarafa gitmek arzu ederdi. İzmir Yeni Asya Büromuza hemen hemen hergün uğrar ve neşeli haliyle bizleri de neşelendirirdi. Onun sohbetlerde herkese koku dağıtmasını çok uzun bir zaman unutamayacağız. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin dediği gibi, bu helâket ve felâket asrının karanlıklarında parlayan bir yıldızdı Hüseyin Görmenoğlu. Vefat etmeden önce Barla’daki okuma programında bulunmak için yerini ayırtmıştı. Şaban ayının birinci günü derse gitmek için evinden ayrılırken her zaman saygıyla andığı Üstadına kavuşmayı düşünmemişti belki, fakat kader onu samimî niyetine mükâfaten sanki şehidlik ile yüksek makamlara çıkardı. Nur içinde yat, makamın Cennet olsun aziz kardeşim. Allah kalanlara sabır ve metanet versin.

MEHMET ALİ HACINEBİOĞLU

19.07.1943’de Demirci Manisa’da doğdu. Demirci; halı kilim atölyeleri ile meşhur bir ilçe. İnsanları sıcak kanlı ticarete yatkın insanlar. Mehmet Ali Hacınebioğlu da ticarete atıldı. Günden güne çevresi genişledi. Bu arada Risale-i Nurlar’ı tanıdı. Evinde Risale-i Nur dersleri yapılırdı. İzmir’e taşınınca Hatay semtinde ikamet etmeye başladı. Cömert ve cana yakın bir kimseydi. Kendisi yakın arkadaşları ile birlikte Yeni Asya cemaatinin dâvetlerinde aranan simalardan olmuştu. Çocukları da bu güzel manevî ortamda yetiştiler. Bir ara Bediüzzaman Said Nursî’nin doğup büyüdüğü yerleri görüp ziyaret etmek için bir gurup arkadaşı ile Van, Bitlis, Urfa, Diyarbakır ve Adana taraflarına düzenlenen geziye katıldı. Mehmet Ali Hacınebioğlu, bu dünya misafirhanesinde düzgün bir hayat geçirmişti. Nihayet onun da misafirliğini tamamlayarak asıl vatanına gitme vakti geldi. 6 Mayıs 2013 tarihinde 70 yaşında iken Isparta’da Hakk’ın rahmetine kavuştu. Demirci’de medfun.

Allah rahmet eylesin...

MUSTAFA BİRLİK

1932 yılında Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Eğiller Köyü’nde doğdu. 1954 yılında Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile görüşerek Nur Talebesi oldu. O tarihten itibaren de dine, imana hizmet ederek ömrünü geçirdi. İzmir’in Patlıcancı Yokuşu’ndaki evinde Risale-i Nur dersleri yapılırdı. İzmir’e yolu düşen Nur Talebeleri, muhakkak onun evinde bir derse katılıp, çayını içmişlerdir. Üstad’ın yakın hizmetinde bulunan talebelerinden öğretmen Mustafa Sungur, İzmir’e her gelişinde; “İzmir’de Mustafa Birlik saff-ı evveldir. Herkeste emeği vardır” demiştir. İzmir’de esnaflık yapan Mustafa Birlik, bir çok defa Said Nursî Hazretleri’ni ziyaret etmiş ve duâsını almıştır. Bediüzzaman Hazretleri’nin bir defasında, Mustafa Birlik Ağabey’e; “Kardeşim, ben İzmir’e gelecektim. İzmir benim nazarımda çok mühimdir. Orada Ahmet Feyzi ve sizler olmasaydınız muhakkak benim oraya gelmem lâzımdı” dediği nakledilmektedir. Mustafa Birlik, 24 Eylül 2012’de 80 yaşında iken Hakk’a yürüdü. İlahiyat fakültesi Camii’nde düzenlenen cenaze töreni ile ebedî âleme uğurlandı. Allah rahmet eylesin...

HÜSEYİN ÇAĞDIR

1926 senesinde Edirne’de doğdu. İki yaşında iken İzmir’in Urla kazasına, ardından da İzmir’e yerleştiler. 1955 senesinde İzmir’de Gönen Palas’ın sahibi Mehmet Metin Beyin vasıtası ile Risale-i Nurlar’ı tanıdı. İzmir’deki Nur Talebelerinden Mustafa Birlik’le tanışınca iyiden iyiye Risale-i Nur dairesine dahil oldu. Halı dükkânına gelen giden Nur Talebeleri ile Risale-i Nurlar’ı mütalâa eder, ayrıca satışını da yapardı. Bir gün asker arkadaşı ziyaretine geldi. Ona Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin hayatından bazı bölümler okuyunca, arkadaşı; “Bu zatı hemen ziyaret etmeliyiz kardeşim” demişti. Ertesi gün Isparta’ya doğru yola çıktılar. Isparta’ya vardıklarında, Üstad hasta olduğu için 2-3 gün orada kalarak, görüşmek için beklediler. Üçüncü gün görüşmek nasip olmuştu. Bediüzzaman Hazretleri’ni ikinci defa da, 1960 senesi Ramazan ayında, Avukat Bekir Berk’in de dahil olduğu bir gurup Nur Talebesi ile birlikte ziyaret etmek nasip oldu. Sahur vaktinde Isparta’ya varmışlardı. Üstad gelsinler diye haber gönderince ziyaret gerçekleşmişti. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri mahkemelerdeki müdafaalarından dolayı Avukat Bekir Berk’e iltifat etmiş, gelecek için de müjdeli haberler vermişti. İslâmiyetin güzelliklerinin yurdumuzda ve dünyada her geçen gün daha fazla gönüller üzerinde hükümferma olacağını söylüyordu. “Küfrün beli kırılmıştır, bir mahlûk can çekişirken yaptığı hareketler gibi birkaç hareket daha yapabilir, ama bu sizi telâşa düşürmesin” demişti. Hüseyin Çağdır ve arkadaşlarının ziyaretinden 20 gün sonra Üstad Urfa’ya gitmiş ve orada Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştu. 1971 askerî muhtırası sonrasında, Avukat Bekir Berk, Avukat Gültekin Sarıgül Bey, Balıkesir’den Hasan Aktunç ve İzmir’den Saim Atlıhan gibi ağabeylerle birlikte askerî mahkeme tarafından tutuklanarak yargılandı. Mahkeme sonunda beraat etmişlerdi. Hüseyin Çağdır Ağabey İzmir’deki halı dükkânında Risale-i Nurlar’ın satışını yapmaya devam etti. 2 Eylül 2005’de 79 yaşında iken Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Allah rahmet eylesin...



KEMAL GÖRÜCÜ

1940 doğumlu. İzmir’in meşhur Pınarbaşı beldesinde hayatını sürdürüyordu. Mesleği şoför. Komünizmle Mücadele Derneğine bitişik kahvehaneye devam ediyordu. Ağabeyi Necati Görücü ile birlikte. Dernekte zaman zaman İzmir Yeni Asya Temsilcisi Hasan Şen’in Risale-i Nurlar’dan yaptığı sohbetlere kulak misafiri oldular. Çok hoşlarına gitmişti. Bu sohbetlere devam ederken hayatları değişmeye başladı. Namazlara başladılar. Artık Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin talebesi olmuşlardı. Devam eden hayatları boyunca Risale-i Nurlar’dan hiç kopmadılar. Çocukları da bu Nurlar’dan istifade ettiler. Kemal Görücü Ağabey’in emekli olduktan sonra nefes darlığı rahatsızlığı oldu. Pek dışarıya çıkamıyordu. Ama Risale-i Nurlar’dan hiç ayrılmadı. Ağabeyi Necati Görücü’nün ardından daha iki ay bile dolmadan 4 Şubat 2019’da 79 yaşında Berzah âlemine göçtü. Allah rahmet eylesin...