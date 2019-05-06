Soru sormayı bilmeyen çocuklar yetişiyor

Eğitim sistemimiz soru sormayı bilmeyen çocuklar yetiştiriyor. Bizim eğitim sistemimizde soru sormak, hesap sormak, eleştirmek, sorgulamak tehlikeli ve yasak. Son 2 - 3 asırdır ne yapıyoruz, başımıza gelenler kimler yüzünden geldi, dostumuz ve düşmanlarımız aslında kimdir, bize neler oldu? Ders kitaplarımıza bakın tam bir yalan rüzgârı.

EĞİTİMDE YALAN RÜZGÂRLARI!

Asıl kahramanlıklarımız gizlenir. Büyük devlet aklımızla, bilgi, çağcıllık ve engin özgüvenimizle bağ kurmamız engellenir. Bütün ders kitaplarımız okyanusta olduğumuzu söyler, fakat tuzaklayarak bizi akvaryuma hapseder. GDO’lu eğitim sistemimiz bize en fazla sığ sularda ve en fazla kendi halkına, ama asla başkalarına değil; tehdit olacak şekilde yüzmeyi öğretir. Büyük işler, fikirler ve başarılar ortaya koyacak, insanlığa esenlik verecek ruh ve akıldan yoksundur.

Bir ülkenin eğitim sisteminin başarısı ve kalitesi o ülkenin dünya çapında çıkardığı bilim adamı, inventör, sanatçı, girişimci, yazar, şair, teknokrat, sporcu, müzisyenlerin sayısı ve niteliği ile ve yine o ülkenin aldığı patent sayısı, yaptığı buluşlar ve gelen beyin göçüyle ölçülür. Değil dünya çapında bölgesel klasmanda dahi yetersiz ve hiç hak etmediğimiz bir noktadayız.

25 milyonu aşkın öğrenci ve bir milyonu geçkin öğretmen / akademisyen bileşeniyle mevcut eğitim sisteminin tüm sorunlarla ilişkili olan en problemli noktası; toplumu akılcıl ve bilimsel düşünselden uzaklaştırması, inorganik dini anlayışlara hapsetmesi, eğitimi salt diploma olarak algılatması ve etik değerleri kazandıramayan uzun, sıkıcı ve gerçek hayattan kopuk bir süreçle muhatap kılmasıdır.

MİLLETÇE KANDIRILIYOR, AHMAK YERİNE KONULUYORUZ!

Dil eğitimi politikamız, çocuklarımıza adeta dil öğretmemek üzerine kurgulanmış. Yalnızca sömürge ülkelere has yabancı dilde eğitim ayıbını Türk eğitim sistemi alenen desteklemeye devam ediyor. Baştan savma, ezberci, kalitesiz, sınavcı ve kopyacı bir eğitim sistemimiz var. Çağdaş dünyanın bilgi ve bilişim okuryazarlığına odaklandığı günümüzde Türkiye henüz temel okuma yazma sorununu ve dahi 12 yıllık zorunlu eğitimde okullaşma hedefini dahi çözememiş durumdadır.

Gelişmiş ülkelerin çoktan tedavülden kaldırdığı müfredatlarla, eğitim yöntem, metod, teknik ve felsefesiyle, antidemokratik eğitim yönetimi anlayışıyla havanda su dövüyoruz. Kocaman bir millet kandırılmaya devam ediliyor. Tarih yazan, medeniyetler kuran bu toprakların çocukları oyuncak haline getirildi. Kişiliksiz, kimliksiz, ruhsuz ve şuursuz bir robota dönüştürüldü. İncelikten, estetikten, tevazu ve erdemden uzak kaba, kavgacı, kompleksli ve lümpen maganda bir jenerasyon meydana getiriliyor. Aklı ve hafızası kendisinden saklanan bir millet, büyük hedeflere erişemez! Kasıtlı olarak fakir ve cahil bırakılmış milletler ancak başkalarının yazdığı senaryonun figüranı olur!

LÜMPEN MAGANDA BİR GENÇLİK MEYDANA GETİRİLMEK İSTENİYOR!

Son yıllarda millî ve manevî tahribat tavan yapmıştır. Muhalefet de buna çanak tutmuştur. Kendi kadim medeniyetinin müktesebatı yerine yozlaştıran, kozmopolitleştiren, milleti köklerinden ve derin mecrasından uzaklaştırıp koparan genetiği bozulmuş bir tedrisat dayatılıyor. Millî Eğitim Bakanlığı’nın başındaki ‘Millî’ kelimesinin ruh ve muhtevası ile ‘Millî Piyango İdaresi’nin başındaki ‘Millî’ kelimesi arasındaki nitelik farkı ‘Millî Piyango İdaresi’ lehine daha güçlü durmaktadır…

Son dönemlerde izlenen eğitim ve kültür politikalarına baktığımızda gençlerimizin millî, manevî ve ahlâkî değerlerimize daha çok yabancılaştığını açıkça görebiliriz. Batı hayranı, kendi kültür ve medeniyetine uzak, dahası kendi değerlerini hor gören bir gençlik yetiştirilmek için en müsait bir ortam oluşturulmuştur. Medya organlarından ve her cepheden yapılan aleni ve subliminal propagandalarla telkin edilen ahlâksızlık, erdemsizlik ve cinsel içerikli tahribat had safhaya varmıştır. Ne yazık ki muhalefet eğitimdeki bu büyük ve hayati başarısızlığı protest bir dalgaya dönüştürmekten aciz, oya devşirmekten dahi bigânedir!

DİPLOMALI NİTELİKSİZ İŞSİZLER ORDUSU ÜRETEN ÜNİVERSİTELERİMİZ VAR!

Eğitim sistemimizin üretim ve istihdam planlaması da başarısızdır. Oysa üniversiteye giren gençlerimize nitelikli bir eğitim, giremeyenlere de hayatını idame ettirebileceği bir meslek kazandırmamız gerekiyor. İşsizlik rakamları açıklandı. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 23,6’ya çıkmış durumda. Genel işsiz sayısı yüzde 12,3 oranına yükseldi ve 4 milyonu buldu. Tarım dışı işsizlik ise yüzde 14,3 oldu. Bu sorun yeterince ciddiye alınmıyor. Oysa işsizlik ve mesleksizlik yediden yetmişe 82 milyon vatandaşımızın ortak sorunu ve hepimizi etkiliyor.

Oysa bizim acilen (microsoft, Apple’dan vb.) öğrencilere programlama kampları, yazılım ve kodlama sınıfları açmamız gerekiyor. Ezberci, sınavcı ve fazla zekâ harcamayı gerektirmeyen bir taktikle çoktan seçmeli soruları cevaplandırtan Türk eğitim sisteminde bilginin dayandığı temeller öğretilmez, şekilcilik esastır ve bu yüzden yaratıcı bireylerde yetiştiremez.

Bizim eğitim sistemimiz Türk insanına şekilcilik, kurnazlık, kayırmacılık ve çabuk sonuç alma kültür ve eğilimi yüklüyor. Eğitim sisteminin dinleme ve anlama etiğini de vermesi gerekir oysa.

Eğitim sistemimiz soru sormayı bilmeyen çocuklar yetiştiriyor. Bizim eğitim sistemimizde soru sormak, hesap sormak, eleştirmek, sorgulamak tehlikeli ve yasak. Son 2 - 3 asırdır ne yapıyoruz, başımıza gelenler kimler yüzünden geldi, dostumuz ve düşmanlarımız aslında kimdir, bize neler oldu? Ders kitaplarımıza bakın tam bir yalan rüzgârı. Ezberleyen, ama gerçekleri öğretmeyen, bizi parça parça, sınıf sınıf bölen kendisi eğitime muhtaç bir eğitim sistemimiz var. Ortak bir sorunumuza karşı bile olsa asla ortak bir paydada buluşamıyoruz. Günü bir türlü yakalayamıyoruz.

-DEVAM EDECEK-