Yeni Asya E-Gazeteye abone olmak çok kolay!

Gazetenizi her zaman ve her yerde takip edebilmek için Yeni Asya E-Gazeteye kolayca abone olun.

Yeni Asya E-Gazeteye abone olan kullanıcıların sayısı günden güne artıyor. Henüz abone olmayan okuyucularımız için “İnternet üzerinden e-gazeteye nasıl abone olabilirim?” sorusuna, pratik ve anlaşılır adımlarla cevap verecek bir rehber hazırladık.

Yeni Asya e-gazeteye abone olarak, gazetenizi her zaman ve her yerde takip edebilirsiniz.

Hızlı abonelik adımları:

1. Web Sitesine Giriş Yapın

Yeni Asya e-gazeteye abone olmak için www.yeniasya.com.tr adresine girmeniz yeterli. Sitenin sağ kısmında, “Yeni Asya, matbaadan önce ekranınızda” yazan linki tıklayarak e-gazeteye yönlendirilirsiniz.

Alternatif olarak, https:// www.yeniasya.com.tr/e-gazete/ linkine doğrudan da erişebilirsiniz.

2. Abonelik Sayfasına Yönlendirilme

Sayfada karşınıza çıkan “Abone değil misiniz? Abone olun!” butonuna tıklayın. Sonrasında adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi ve bir parola belirleyerek “Devam et” tuşuna basın.

3. Abonelik Paketi Seçimi

Abonelik paketlerinden size uygun olanı seçin ve “Siparişe devam et” butonuna tıklayın.

4. Ödeme İşlemini Tamamlayın

https://www.yeniasya.com.tr/foto-galeri/e-gazeteye-abone-olmak-cok-kolay_574063 linkini tıklayarak da detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ödeme işlemleri için www.yeniasyakitap.com adresine yönlendirileceksiniz. Daha sonra sepetinize eklediğiniz e-gazete aboneliğini “Sipariş ver” butonuna tıklayarak onaylayın. Fatura bilgilerinizi ve ödeme seçeneğini seçtikten sonra “İleri” butonuna tıklayın. Sipariş onay sayfasında, “sipariş koşulları şartlarını okudum” kutucuğunu işaretleyip “Onayla” butonuna tıklayın. “Teşekkürler. Siparişiniz tarafımıza ulaşmıştır” mesajı, işleminizin başarıyla tamamlandığını gösterir.

5. E-Posta Onayı ve Aktivasyon

E-posta adresinize gönderilen aktivasyon mesajı ile e-gazetenizi okumaya hemen başlayabilirsiniz. Bilgisayarınızdan veya mobil cihazlarınızdan (Android/iOS) giriş yaparak gazetenize erişim sağlayabilirsiniz.

“Abonelik Yenileme İşlemi” nasıl yapılır?

Abonelik süreniz bittiğinde veya yenileme yapmak istediğinizde işlemi çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Mevcut aboneliğinizi www.yeniasya.com.tr/e-gazete üzerinden yenileyebilirsiniz. Sağ üst köşede yer alan “e-gazete abonelik bilgileri” kısmını takip ederek aboneliğinizi güncelleyebilir ve “UZAT” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Yasİn Aydın - BURSA