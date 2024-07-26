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26 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

ABD seçimleri, Biden, Trump, Kamala Harris

Dr. Aytekin COŞKUN
26 Temmuz 2024, Cuma
5 Kasım 2024’te ABD’de başkanlık seçimleri yapılacak. Demokratların adayı Başkan Biden, Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Trump olarak belirlenmiş durumdaydı.

Her iki adayın, Dünya gündemini oluşturan gelişmeler yaşadığını görüyoruz. ABD’deki seçimler dünya için kelebek etkisi oluşturur. Washington’da bir kelebek kanat çırpsa, Yemen’de, Suriye’de, Irak’ta, Ukrayna’da, Türkiye’de, Yunanistan’da, Tayvan’da kasırgaya dönüşebilir. Bu yüzden ABD seçimleri her kesim için çok önemli.

Trump’ın seçim öncesi demeçlerine baktığımızda; Paris İklim Anlaşmasına, NATO ve BM’nin çalışma şekline, özellikle dijital paraya (Bitcoin ve diğerleri), cinsiyet eşitliğine ve Dünyanın jandarmalığı gibi konulara karşı olduğunu mitinglerinde söylüyor. Neoliberaller ise bu söylemlerden pek haz etmiyorlar. Bu açıklamaları başkan seçildiğinde işleme koymaya da vaat ediyor. Trump’ın, 13 Temmuz’da Pennsylvania’da yaptığı mitingde silahlı saldırıya uğraması gündemi değiştirdi. Saldırıda kulağından yaralanmıştı. Bu vaziyette çekilen fotoğraf, dünya ajanslarına servis edilmişti. Korumaları adeta etten duvar örerek, gelişebilecek diğer bir suikasttan korumaya başardılar.

Trump’ı gerçekten vurmak istediler mi yoksa uyarı ateşi mi açılmıştı. Bu sorunun cevabını bilmemiz mümkün değil. Çünkü suikastı yapan şahıs, gizli servis elemanları tarafından öldürüldü. Saldırı sonrası Trump’ın popülerliği artarken, Biden’ın popülaritesinin de azalmasının yanında, sağlık sorunları ile uğraşması, ilerleyen yaşı, gafları, özellikle New York Times ve Washington Post gibi köklü basın kuruluşları, demokrat delegeler ve kamuoyunun çekilmesi yönündeki baskıların artması sonrası, Biden cephesinden yeni bir hamle geldi. Başkanlık yarışından çekilme planı devreye konulurken, şimdiki başkan yardımcısı Kamala Harris’i başkan adayı olarak gösterdi.

Biden yarıştan çekildiği için, ağustos ayında yapılacak olan Demokratların kongresinde, Harris için son karar verilecek. Kongre öncesi başkan adayı olması açıklanan, Kamala Harris başkanlık için ciddi bir potansiyel olduğunu göstermeye başladı. Aile yapısına bakıldığında, Hindistan ve Jamaika kökenli olan bir ABD’li. Harris’i başkan görmek isteyenler, bu yüzden siyahilerin ve göçmenlerin oylarına şimdiden talip olma düşüncesindeler. Ayrıca başkan adayı olma yolunda yeterli sayıda delegenin desteğini arkasına aldığı gözleniyor. Trump’ın karşısına resmen de çıkması an meselesi. Tüm bu olaylar yaşanırken, Trump’a suikast girişimini “Gizli Servis’in çok uzun yıllardır yaşadığı en büyük operasyonel başarısızlık” olarak tanımlayan gizli servisin başkanı Cheatle, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve bu tür güvenlik açıklarının bir daha yaşanmaması için görüşmeler yaptıklarını söyledi. 

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımladı ve incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. ABD tarihine bakıldığında bir çok başkana suikast girişiminde bulunulduğu görülüyor. Bunlardan en önemlisi Başkan John Fitzgerald Kennedy suikastı, 1963 tarihinde, ABD’nin 35. başkanı olan Kennedy’ye karşı suikast girişimi, Dallas’ta, Lee Harvey Oswald tarafından yapılmış ve Başkan Kennedy’nin ölümüyle sonuçlanmıştı.

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