Rusya karşısında kazanan yine ABD oldu

Rusya’nın Suriye’den sessizce çekilmesinin ardında neler vardı? ABD’nin Suriye’den çekilmeye zorladığı Rusya ile Ukrayna savaşının bitirilmesi noktasında gizli bir anlaşmaya vardığı söyleniyor.

Zelensky ise barıştan ziyade savaşın devam etmesi ve pes eden tarafın kendisinin olmayacağı açıklamasını yaparken, barıştan yana bir tutum içinde olmadığını gösteriyordu. Trump’ın Rusya–Ukrayna savaşının sona erdirme girişimi bekleniyorsa da, Pentagon Suriye’de olduğu gibi Trump’la aynı düşüncede olmayabilir. Özellikle ABD’li silah tüccarları önemli bir kulis faaliyetindeler. Özellikle Centcom (Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı) ABD’nin dış dünyadaki askerlerini koordine eden yapısı olarak bilinmekte. Bu yapı savaş konusunda uzman ve askerlerini dünyanın birçok bölgesinde aktif olarak savaşa gönderiyor. Bu yüzden, ABD, AB ve NATO karmaşık ilişkiler içindeler, savaşın sonuçlanmasında bu ilişkiler etkili olacak gibi duruyor.

AB içinde Ukrayna’ya koşulsuz desteğin sürmesi artık mümkün görünmüyor, Almanya kendi ekonomik durumunu düzeltmenin telaşında. Maliye bakanını görevden alan Başbakan Olaf Scholz, bu olayın akabinde hükümetinin düşmesi ve güvenoyu almamasına kadar giden süreci yaşadılar. Dünya ticaretinde çok önemli bir yere sahip olan Alman otomotiv sektörü (Mercedes, BMW, Opel, vd.) neredeyse can çekişiyor diyebiliriz. Çin’in elektrikli ve ucuza üretmiş olduğu otomobillere karşı direnmekte zorlanıyorlar ve kar marjları düşük seviyelere inmiş durumda. Başta Almanya bunun sıkıntısını yaşarken, sübvanse ettiği Ukrayna ve diğer gelişmekte olan AB ülkeleri de kendilerine düşen payları yani sıkıntıları almış durumdalar.

Ukrayna savaşı Rusya’ya ne gibi değişiklikler getirdi? Rusya’nın doğal gaz enerji ihracatı bıçak gibi kesildi. Özellikle AB’ye Kuzey Akım 2 projesi ile doğal gaz arzı son buldu. Bu Rusya ekonomisi için büyük kayıptı. Ayrıca Rusya’nın AB ve ABD’deki mal varlıkları donduruldu. İkinci olarak Rus askerî birliklerindeki inanılmaz kayıplar yaşamaları idi. Halkın Putin’e olan güveni sarsıldı. Kuzey Kore’den savaşacak asker getirmesi bunu iyice gün yüzüne çıkardı. Suriye’deki askerlerini, tanklarını, Lazkiye limanındaki gemilerini ve hava savunma sistemlerini, helikopterlerini Ukrayna’ya kaydırmak zorunda kalmıştı. Ukrayna savaşı Rusya’nın ekonomik olarak gerilemesine, ticaretinin azalmasına, askerî varlığının azalmasına neden olmuştu. Tüm yaşananlar eğer bir plan dahilin de ise ABD bu konuda başarılı oldu diyebiliriz.

ABD, Rusya’dan temin edemedikleri doğal gazı kendisi AB’ye satmaya başladı. Ayrıca savunma noktasında silah ve askerî mühimmat konusunda tüm Avrupa ABD’nin kapısını çalmak zorunda kaldı. Rusya, Suriye’de ciddi yatırımlar yapmasına rağmen sessizce çekilmek zorunda bırakılması, ABD’nin bir taşla birçok kuşu vurduğunun resmi gibi görünüyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı en çok ABD’ye yaramış durumda. Rusya’yı tökezletti, Suriye’den çekilmesine sebep oldu, Avrupa’ya doğalgaz, silah ve mühimmat satmaya başladı, ABD için tüm bu gelişmeler kâr içinde kâr. Zayıflayan NATO’nun yeniden bütünlüğünü sağlaması, İsveç ve Finlandiya’nın uzun yıllar NATO’ya direnmelerine rağmen bir anda NATO’ya üye olma sürecini başlatmalarına sebep oldu ve bu durum ABD için yine bir kazançtı..