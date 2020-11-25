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25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

25 Kasım 2020, Çarşamba 12:13
Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden yerel saatle 23.50'de Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Haberde, Şam'ın güneyindeki Mani Dağı'na yapıldığı ileri sürülen saldırıda maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist gruplar ile özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, 18 Kasım'da, Suriye'de Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücüne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

AA

Etiketler: Esed rejimi, İsrail, hava saldırısı, Suriye, iddia
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